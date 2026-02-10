銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」を、2月16日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

サンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキアソート「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が、春らしさ満載のボックスデザインで再登場する。さらに、ハローキティデザインのひとりサイズのプチデコレーション、「ハローキティのアップルケーキ」を新たに発売する。

ひなまつりのお祝い、ホワイトデーや春の贈りものなど、サンリオキャラクターズデザインのケーキで素敵なひとときを楽しんでほしい考え。



「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレット

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を購入した人に、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットをプレゼントする。



「ハローキティのアップルケーキ」

「ハローキティのアップルケーキ」は、ハローキティデザインのひとりサイズのケーキ。アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームをサンドし、ハローキティの好きな食べもの“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたアップルカスタードクリームで顔を仕上げた。りんごの爽やかな風味とチーズのスッキリとした後味がバランスのよいケーキとなっている。



「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」は、世代を超えて愛されている「サンリオキャラクターズ」とコラボしたプチケーキ。それぞれのキャラクターをイメージして、アップルカスタードクリームのタルトや、プリン風味のロールケーキに仕上げた。どのプチケーキもかわいらしく思わず笑顔になる。おなじみのキャラクターに癒されながら、楽しいひとときを過ごしてほしい考え。

［小売価格］

ハローキティのアップルケーキ：777円

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）：3564円

（すべて税込）

［発売日］2月16日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp