¼Âºß¤¹¤ëÅ´Æ»±Ø¤òË¬¤ì¤ÆÍ·¤Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥â¥ê¡¼¥º¡ª¡×¡Ö±Ø¥á¥â¡ª Our Rails¡×¤ÈÄ»¼è¸©ÆüÌîÄ®¡¦ÆüÆîÄ®¤¬¥³¥é¥Ü¡£2026Ç¯2·î13Æü¸áÁ°5»þ¡Á6·î21Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¤Ä¤à¤®¡¦¤Û¤¿¤ë¤È¹Ô¤¯¡ª±üÆüÌî¤è¤ê¤ß¤Á¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö±Ø¥á¥â¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡£
Á´¹ñ9000¤«½ê°Ê¾å¤ÎÅ´Æ»±Ø¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÅ´Æ»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ç¤ó¤³¡×¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±Ø¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
Ä»¼è¸©ÆüÌîÄ®¡¦ÆüÆîÄ®¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸»³¤Û¤¿¤ë¡×¤È¡Öº¬±«¤Ä¤à¤®¡×¤È¤¤¤¦¤Ç¤ó¤³¤¬³èÌö¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ïº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖÆüÆîÄ®¤ª¤Ç¤«¤±±þ±ç·¸ ·¸Ä¹¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢13Æü¸áÁ°9»þ45Ê¬¤«¤é¤ÏÀ¸»³±Ø¹½Æâ¤Î¡Ö»³Î¤load¤Ë¤Á¤Ê¤ó¡×¤ÇÇ¤Ì¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜÇìÈ÷Àþ¤ÎÅ´Æ»±Ø¤ª¤è¤Ó±èÀþ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅ¡£º¬±«±Ø¡¦¹õºä±Ø¡¦¾å¿û±Ø¡¦À¸»³±Ø¡¦¾åÀÐ¸«±Ø¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢±Ø°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤âË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¤Ä¤à¤®¤È¤Û¤¿¤ë¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Õ¥£¥ë¥à¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¥²¡¼¥à¤Î¡Ö³°¡×¤Ç¤â»×¤¤½Ðºî¤í¤¦
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à³°¤Ç¤â¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤Î´ë²è¤â¹Ô¤¦¡£
Á´¤Æ¤ÎÂÐ¾Ý±Ø¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥ª¥·¥É¥ê¤È¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ê¤Ä¤à¤®¡Ë¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥É¡Ê¥ª¥·¥É¥ê¤È¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ê¤Û¤¿¤ë¡Ë¡×¡£Á°¼Ô¤Ï¡Ö¶â»ý¥Æ¥é¥¹¤Ò¤Î¡¡¤Þ¤á¤Ê¤«²°¡×¡¢¸å¼Ô¤Ï¡Ö»³Î¤load¤Ë¤Á¤Ê¤ó¡×¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Ë¤Á¤Ê¤óÆüÌîÀî¤Î¶¿¡×¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡£¡Ö¶â»ý¥Æ¥é¥¹¤Ò¤Î¡¡¤Þ¤á¤Ê¤«²°¡×¤Ç¤Ï¤Ä¤à¤®¡¢¡Ö»³Î¤load¤Ë¤Á¤Ê¤ó¡×¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Ë¤Á¤Ê¤óÆüÌîÀî¤Î¶¿¡×¤Ç¤Ï¤Û¤¿¤ë¤Î¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
ÆüÆîÄ®Æâ¤ÎÂÐ¾Ý°û¿©Å¹¤Ç»ØÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¡¤µ¤¯¤é¡×¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ß¤Ê¤ß¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤ë¤´¤È¤È¤Þ¤È¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥ÉÂ¿Î¤¡×¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆüÆîÍ¸¡×¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Ë¤Á¤Ê¤óÆüÌîÀî¤Î¶¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Û¤Ã¤È¤¹¡×¤Î6Å¹ÊÞ¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¤ÎÁõ¾þ¤ò³Æ½ê¤Ç¼Â»Ü¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£