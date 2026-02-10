日清食品は、「完全メシ ミラノ風ドリア」を2月23日から発売する。

「完全メシ」は、「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素（「日本人の食事摂取基準」（2020年版）において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素）とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。同社の最新フードテクノロジーを駆使することで、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整え、さらに、栄養素独特の苦みやエグみを抑えることで、普段の食事と変わらないおいしさを実現している。

今回、「完全メシ」シリーズに、ファミリーレストランなどで幅広い世代に人気の“ミラノ風ドリア”が加わる。

「完全メシ ミラノ風ドリア」は、肉の濃厚なうまみとトマトの程よい酸味をきかせたソースに、2種のチーズ（パルメザンチーズ、エメンタールチーズ）を溶け込ませた、まろやかでコクのある味わいが特長。口に入れた瞬間、チーズをオーブンで焼いたような香ばしい風味が広がる。具材には、肉ミンチ、タマネギ、ニンジンを入れた。

やみつき間違いなしの「完全メシ ミラノ風ドリア」を、この機会にぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］398円（税別）

［発売日］2月23日（月）

