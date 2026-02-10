ロッテは、「トッポ＜厳選香る抹茶＞」を2月17日から発売する。同商品は、トッポの抹茶フレーバーとして約3年ぶりの発売となる。過去に発売した抹茶フレーバーも好評を得ており、待望の復活となる。最高段位茶師が厳選した京都宇治抹茶を使用し、香ばしいヘーゼルナッツを練り込んだ特製プレッツェルに、京都宇治抹茶のやさしく深い香りが広がるチョコレートをたっぷりと閉じ込めた。

近年、世界的に「抹茶旋風」が巻き起こり、抹茶フレーバーへの注目が一段と高まっている。訪日外国人を中心に抹茶フレーバーの人気が高まっているなか、特に抹茶チョコ市場はインバウンドのお土産などの需要の高まりから、昨年は2024年比で158.6％（SRI＋全業態推計販売規模 抹茶フレーバー 3〜8月）となり、年々伸長している。プレッツェルとチョコレートが織りなす味わいが、忙しない毎日に、晴れやかなひとときを届ける。「大人になっても、やっぱこれだね。」と思える上質なおいしさを楽しんでほしい考え。



「トッポ＜厳選香る抹茶＞」

「トッポ＜厳選香る抹茶＞」は、香ばしいヘーゼルナッツ（ヘーゼルナッツペースト0.8％使用）を練り込んだ特製プレッツェルに、京都宇治抹茶のやさしく深い香りが広がるチョコレートをたっぷりと閉じ込めた。最高段位茶師が選び抜いた京都宇治抹茶を使用。

［小売価格］259円前後（税込）

［発売日］2月17日（火）

