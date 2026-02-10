不二家は、第18回スイーツ甲子園で「ペコちゃん賞」を受賞した育成調理師専門学校高等課程とスマイルスイッチ部のコラボスイーツ「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」を、全国の不二家洋菓子店で3月1日から期間限定で発売する。

2022年9月に発足した、ケーキ好きなら誰でも入部できる「スマイルスイッチ部」。“ケーキで世界をもっともっとハッピーにしたい”を合言葉に、ケーキの魅力でより多くの人々の毎日を応援していくため、さまざまな企画を展開している。





今回スマイルスイッチ部がコラボしたのは、昨年9月に開催された「第18回スイーツ甲子園」で「優勝」と同時に「ペコちゃん賞」に輝いた育成調理師専門学校高等課程（兵庫県）のチーム「Eclat fiere（エクラフィエール）」の3人。賞の特典でもあるコラボ商品共同開発に奮闘し、高校生ならではの自由な発想から生まれた、「かわいい！」と「おいしい！」をぎゅっと詰め込んだ「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」を完成させた。「友達や家族と一緒に楽しんでほしい」という想いが込められた、高校生とのコラボレーションならではの一品となっている。

「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」は、ラズベリー風味の生地で模様をあしらったロール生地で、ラズベリーソースとクリームチーズ入りのフロマージュクリームを巻いた。上面には苺とパティシエペコちゃんのイラストがかわいいマカロンコックを飾った。ペコちゃんのコックタイは生徒のユニフォームの青色とリンク。高校生の遊び心とセンスが光る、見た目もキュートなロールケーキになっている。

［小売価格］691円（税込）

［発売日］3月1日（日）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp