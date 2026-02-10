柔道グランドスラム（GS）パリ大会に出場した日本選手が10日、羽田空港に帰国した。

男子90キロ級は、昨年世界選手権2位の田嶋剛希（28＝パーク24）が優勝。2024年世界選手権や全日本選抜体重別選手権3連覇などの実績を持つ田嶋だが、GSでは11度目の出場にして初めての優勝だった。「ずっと負け続けている歴史があるので、よく“意外だね”と言われます。2018年から海外の試合に出始めて、道のりが長かった分すごくうれしい気持ちが強い。感情としては、子供の時に市民大会で初めて優勝した時と同じような、純粋にうれしい気持ちでいっぱいです」。独特の表現で、感慨を込めながら喜びを表した。

同階級はパリ五輪銀メダルの村尾三四郎（25＝JESエレベーター）が昨年の世界選手権とGS東京で優勝したため、既に今年の世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）代表に内定済み。それでも昨年同様、2枠目を勝ち取るチャンスも残されている。男子日本代表の鈴木桂治監督（45）は「田嶋も良い成績を残しているので可能性は十分にある。今回の優勝は大きなポイントになってくる」と同時派遣の可能性を示唆した。

2028年ロサンゼルス五輪の代表を目指す田嶋にとって、村尾は倒さなければいけない最大のライバル。「“負けたくない”“次は勝ちたい”とさらに頑張れる、ありがたい存在。技術で上回れるように細かいところを磨いていきたい」と改めて対抗心を燃やした。