ÆüËÜºÇÂç¼ê¡¦Äë¹ñ½Å¹©¤¬µð³ÛÀÖ»ú¡õ·ÐÍýÉôÄ¹¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÅìµþÏÑ¤ËÄÀ¤à¡£·è»»½ñ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤òÄÉ¤¦¤¦¤Á¤Ë²ñ·×¤ÎÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê³Ø½¬ËÜ¡Ú½ñÉ¾¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥¶ÈÀÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç´ë¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú·è»»¡£·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¼«»¦¡£¡Ö°ìÂÎ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·è»»½ñ¤òÆÉ¤à´ðÁÃÃÎ¼±¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿ô»ú¤Ë¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡5Ç¯Ï¢Â³ºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÍÇ¡µð³ÛÀÖ»ú¤ØÅ¾Íî¤·¤¿Äë¹ñ½Å¹©¡£ºâÌ³Ã´Åö¤Î¼èÄùÌò¤È·ÐÍýÉôÄ¹¤ÏÀÖ»ú·è»»È¯É½¸å¤Ë¼ºí©¤·¡¢ÅìµþÏÑ¤ÎËÉÇÈÄé¤Ç¤Ï·ÐÍýÉôÄ¹¤Î¡ÖÀÖ»ú·è»»¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ä½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£·ÐÍýÉô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÄ¢Êí½èÍý¤¬¤¢¤ë¡£±Ä¶È¸½¾ì¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë±Ä¶ÈÉô°÷¤È¡¢¼ºí©¤·¤¿¾å»Ê¤òÄÉ¤¦·ÐÍý¼çÇ¤¤Ï¡¢²ñ·×ÃµÄå¡¦¤¯¤í¤¤¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢´Ø·¸Àè¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¶Ë¾å¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ò³Ú¤·¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö²ñ·×¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿³Ø½¬½ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Û¤É¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ë×Æþ´¶¤À¤í¤¦¡£Êª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È·è»»½ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¿ô»ú¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿ô»ú¤òÄÉ¤¦ºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿ô»ú¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¡¢Ìî¿´¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤ÏÍßË¾¤ä²á¤Á¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤À¡£Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö²ñ·×¡×¤ÎÃÎ¼±¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÌÌÇò¤¤¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¢£ÃµÄåµ¤Ê¬¤Ç²ò¤±¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÁ´15ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹ç´Ö¤Ë29Ìä¤Î¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÃµÄå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡ÈÆæ²ò¤¡É¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ¿Ì¾¤Î¹ðÈ¯¾õ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿ºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÉÔÀµ¤ËÅÉ¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¡È²¾ÌÌ¤Î²ñ¼Ò¡É¤òÃµ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆâÉô´Æºº¼¼¤Ç´ñÌ¯¤Ê¼è°úµÏ¿¤«¤é¾Ã¤¨¤¿Âå¶â¤Î¹ÔÊý¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÌäÂê¡£·è»»¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÇò°æ¾¦»ö¤È¹õ°æ¾¦»ö¤Î¤É¤Á¤é¤È·ÀÌó¤¹¤Ù¤¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤À¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
A.Çò°æ¾¦»ö¤È·ÀÌó¤¹¤ë¡£
B.¹õ°æ¾¦»ö¤È·ÀÌó¤¹¤ë¡£
°úÍÑ----
»ñÎÁ¡¡§Çò°æ¾¦»ö¤Î·è»»¥Ç¡¼¥¿
¡¦Çä¾å¹â¡¡5,000²¯±ß
¡¦Íø±×¡¡¡¡1,000²¯±ß
¡¦»ñ»º¡¡¡¡8,000²¯±ß
¡¦¼Ú¶â¡¡¡¡5,000²¯±ß
¡¦Çä¾å¤ÎÁý²Ã·¹¸þ
¡¡¡¦²áµî3Ç¯¡¢Ï¢Â³20%Áý²Ã
¡¦»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¡¡¦¸½¶â¡¡ 300²¯±ß
¡¡¡¦µ¡³£¡¡7,700²¯±ß
----
°úÍÑ----
»ñÎÁ¢¡§¹õ°æ¾¦»ö¤Î·è»»¥Ç¡¼¥¿
¡¦Çä¾å¹â¡¡100²¯±ß
¡¦Íø±×¡¡¡¡50²¯±ß¡¡
¡¦»ñ»º¡¡¡¡200²¯±ß
¡¦¼Ú¶â¡¡¡¡0±ß
¡¦Çä¾å¤ÎÁý²Ã·¹¸þ
¡¡¡¦²áµî3Ç¯¡¢²£¤Ð¤¤
¡¦»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¡¡¦¸½¶â¡¡150²¯±ß
¡¡¡¦µ¡³£¡¡ 50²¯±ß
----
¡¡Àµ²ò¤Ï¡ÖB¡¥¹õ°æ¾¦»ö¤È·ÀÌó¤¹¤ë¡×¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÇò°æ¾¦»ö¤ÏÍ¥ÎÉ´ë¶È¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¼Ú¶â5,000²¯±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¼ê¸µ¤Î¸½¶â¤Ï¤ï¤º¤«300²¯±ß¤È¡¢¼Ú¶â¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹õ°æ¾¦»ö¤Ï¡¢Çä¾å100²¯±ß¤ÇÀ®Ä¹¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏÌ£¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Ìµ¼Ú¶â·Ð±Ä¤ÇÍø±×Î¨50¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¸½¶â¤â½áÂô¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼è°úÁê¼ê¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢Çä¾åµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹Î¨¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤Ê¿ô»ú¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¯¥¤¥º¤ò²ò¤¯Ãæ¤Ç¡¢·ÐÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ñ·×¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤ÇÃ¼Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤«¤á¤ë
¡¡²òÀâ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡ÖÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢B/S¡ÊÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡Ë¤Ï¡¢¡Øº£¡¢¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¯¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¡¢P/L¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀè·î¡¢¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤·¤é¡×¡ÖB/S¤ò¸«¤ì¤Ð¤ªÁ°¤Îº£¤ÎºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Ê¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¡¢P/L¤ò¸«¤ì¤ÐÀè·îÇÉ¼ê¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤È²òÀâ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ºâÌ³»°É½¤Î´ðËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢EPS¤äPER¡¢PBR¤È¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ»ØÉ¸¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¢Çä³Ý¶â¡¦Ãª²·»ñ»º¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆ°¤¡¢¸ÇÄê»ñ»º³Û¤È¸º²Á½þµÑÈñ¤ÎÈæÎ¨¡¢Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤È¤ÎÐªÎ¥¤Ê¤ÉÊ´¾þ¤ÎÃû¸õ¤ò¿ô»ú¤«¤éÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë»ëÅÀ¡¢¹õ»ú¤Ê¤Î¤ËÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ê¤É¡¢²ñ·×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤¬ËþºÜ¡£¤½¤ó¤ÊÃÎ¼±¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦²áÄø¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö²ñ·×¡×¤ÎËÜ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤ì¤â¾®Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï°ã¤¦¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ô»ú¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³Ø½¬½ñ¤Ïº£¤Þ¤Ç¡Ö²ñ·×¡×¤ÏÆñ¤·¤¤¤È³Ø¤Ö¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤¤¿¿Í¡¢ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤âºÃÀÞ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¢¥º¥Ü¥é¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¡£µðÂç´ë¶È¤ÎÀÖ»ú¤Î¸¶°ø¤ò¿ô»ú¤«¤éÃµ¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¡¢Ææ²ò¤¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶Æ°¤ò¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤¢¤Ê¤¿¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß