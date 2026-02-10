お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが９日、お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇とのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。自動車免許を取るため、教習所に通っていることを明かした。

カズレーザーは「今、教習所通ってるんですよ」と唐突に告白。「え？そうなの？言ってよ。大丈夫？」と驚く松陰寺をよそに「学科の授業とか超楽しい。教室でなんか勉強するっていうのがめっちゃ楽しい」と意気揚々と語った。

また、松陰寺から「どこまでやってんの？仮免は取った？」と進捗を聞かれると「全然まだ。これから最初の学科の一次試験。（講義は）１０回ぐらい受けた」報告した。

そんなカズレーザーが「次、高速とかあるでしょ。まだそこまで行ってないけど、高速とか俺、乗らないから。俺、取らなくていいですわ」とボケをかますと、松陰寺は「ダメだよ。必須だよ」と冷静にツッコミ。それでも「高速？オプションですか？縦列駐車？いいっす。踏切もウチの周りないんでいいっす。通んないんで大丈夫っす」とボケ続けた。

と言いつつ、カズレーザーは「みんな超運転上手いんすね。俺はもう絶対ノロノロ運転しかしない。免許が必要だからってだけで…怪我させたくない。本当に怖い」と本音もこぼしていた。