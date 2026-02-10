マギー、美ボディ開放のビキニ姿 ドバイのオフ満喫ショットに「腹筋バキバキ」「絵になりすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】モデルのマギーが2月9日、自身のInstagramを更新。ドバイで撮影された水着姿を公開し、注目を集めている。
【写真】年商億超え社長兼モデル「神スタイル」腹筋＆美バスト際立つビキニショット
マギーは「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので友達みんなでPOOOOOL」とつづり、プール沿いでリラックスした様子を複数枚投稿。引き締まったウエストラインが際立つピンク色のビキニを身にまとい、色鮮やかなデイベッドに腰掛けてサングラスをかけた自然体な姿を公開している。
この投稿には「神スタイル」「レベチ」「破壊力すごい」「想像以上」「絵になりすぎる」「美しくてため息」「腹筋バキバキ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆マギー、ドバイでの水着姿を公開
