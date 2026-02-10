【ガスト】2月12日よりグランドメニューを期間限定リニューアル 平日ランチは追加料金なしでセットに / ドリンク料金値下げ / 新メニュー登場

ファミリーレストランチェーンのガストは、2月12日(木)より、グランドメニューを期間限定でリニューアルし、新メニュー･新価格での提供を開始する。実施期間は2月12日から5月20日。

今回のリニューアルでは〈1〉平日ランチは追加料金なしでセット化、〈2〉アルコール･ノンアルコールドリンクの終日ハッピー価格化とセットドリンクバー値下げ、〈3〉赤身ビーフステーキなどの新メニュー登場という3つを軸に、幅広いメニュー刷新が行われる。

〈平日ランチメニューが追加料金なしでセットに〉

平日10時30分から17時までの時間帯限定(土日祝除く)で、グランドメニューを単品価格そのままに、セットメニューが追加料金なしで付いてくる。グリルメニューではライス(大盛り無料)またはパンと日替わりスープが、パスタメニューではセットサラダ、ドリンクバー、日替わりスープが提供される。

【ランチメニュー例/グリル】

◆赤身ビーフステーキ 約100gランチ

税込1,099円

◆チーズINハンバーグランチ

税込714〜824円

◆粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ

税込879〜989円

◆チキテキスパイス焼きランチ

税込824〜989円

平日グリルメニューランチ

【ランチメニュー例/パスタ】

◆明太クリームカルボナーラランチ

税込824〜989円

◆こく旨ミートソースランチ

税込604〜879円

平日パスタメニューランチ

〈ドリンク料金大幅リニューアル 終日ハッピー価格〉

サワーやグラスワインなどのアルコール5種と、ノンアルコールドリンク4種の計9種を、終日一律199円(税込219円)で提供する。モーニング時間帯は「アサヒドライゼロ」のみ販売する。

アルコール5種＆ノンアルコールドリンク4種終日一律 199円（税込219円）

また、セットドリンクバーが値下げされ、最大100円以上の値下げとなる店舗もある。

旧価格:税込290〜390円 → 新価格:税込250円(一部の都心店舗では税込329円)

〈累計100万食突破のステーキが復活 赤身ビーフステーキ〉

過去のフェアで発売約1か月間に100万食を突破した「999円(税込1,099円)ステーキ」が復活して登場。赤身部位を使用した同商品は、前回は数量限定での販売だったが、多くの反響を受け、今回グランドメニューとしてレギュラー化された。

一貫した自社サプライチェーンにより、手頃な価格での提供を実現。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よく赤身を残した焼き加減と、塩コショウの味付けバランスにこだわったガスト自慢のステーキだとしている。

◆赤身ビーフステーキ 約100g

税込1,099円

※重量は調理前表示、部位･肉の形状は店舗により異なる

赤身ビーフステーキ 約100g

〈そのほかに登場する新メニュー〉

【サラダメニューのラインアップ強化】

◆ゴロゴロ野菜サラダ 税込274〜329円

◆彩りグリル野菜 税込439〜494円

◆トマトのグリーンサラダ 税込219〜274円

【小さめデザート5品が新登場】

◆フルーツヨーグルトソフト 税込439円

◆あんこソフト 税込329円

◆マロンソフト 税込329円

◆モンブランONガトーショコラ 税込549円

◆フルーツミルフィーユ&ソフトクリーム 税込549円

※一部店舗では取り扱いなし

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供

フルーツミルフィーユ＆ソフトクリーム

【果肉入りフルーツサワー3種が新登場】

◆たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー

◆Veryベリーサワー

◆果肉たっぷり!グレフルサワー

価格はすべて税込329円

〈グランドメニューリニューアル 概要〉

実施期間:2026年2月12日(木)〜5月20日(水)

※期間は予定。予告なく終了する場合あり

対象店舗:ガスト全店

※10時30分から販売

※22時以降の注文は深夜料金10%加算

※0時以降は販売していないメニューあり

※価格は店舗により異なる