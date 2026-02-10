牛たんの厚さ「0.9ミリ」のこだわり…店内で1枚ずつカットし提供「春の牛たん食べ放題」を開催【ゆず庵】

全国113店舗展開する「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」（以下、ゆず庵）は、2026年2月17日（火）から「春の牛たん食べ放題」を開催する。※文中価格は全て税込

【商品画像】ゆず庵がこだわった厚さ「0.9ミリ」の牛たん

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に楽しめる「ゆず庵」。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味などを、すべて食べ放題で提供している。

そんな、ゆず庵が今回実施するのが、店内で一枚一枚丁寧にカットして提供する「牛たんしゃぶしゃぶ」を、食べ放題で楽しめる「牛たん付き 贅沢コース」。価格は5,478円。特徴的なのは、0.9ミリという牛たんの厚さ。なめらかな口当たりを保ちながら、さっと火が通るように、絶妙な厚さにこだわったという。販売が終了となるのは4月上旬頃。なお、「牛たんしゃぶしゃぶ」は単品でも注文可能。

〈牛たん付き 贅沢コース概要〉

■販売期間

2026年2月17日(火)〜2026年4月上旬

■販売価格

「牛たん付き 贅沢コース」：5,478円

「牛たんしゃぶしゃぶ」単品：539円

※一部店舗では「牛たん付き 贅沢コース」を5,808円で提供する

※予告なく商品内容および価格を変更させていただく場合がある

※写真はイメージ

※品切れの際は、予告なく本キャンペーンを終了とする