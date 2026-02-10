本命チョコのライバルは？カレをめぐる女性事情を探る一言９パターン
バレンタインは告白のチャンスであると同時に、恋のライバルの存在が浮き彫りになるタイミングでもあります。できれば、気になるカレに「本命チョコ」をもらうあてがあるのか事前に確かめておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「本命チョコのライバルは？カレをめぐる女性事情を探る一言」をご紹介します。
【１】「彼女からもらうの？」とド直球で聞く
「鈍い人は直接聞かないと分かんないよ」（20代女性）というように、バレンタインに勝負をかけるつもりなら、ストレートに聞いてしまうのも手っ取り早そうです。彼女がいないのであれば、男性の予定をおさえて、「渡すつもりがある」と宣言してしまいましょう。
【２】「バレンタインってぶっちゃけどう？」とイベントそのものの感想を聞く
「ネガティブなイメージならお相手がいない証拠かも」（20代女性）というように、どんな想いで当日を迎えるのか質問すれば、なんとなく相手の恋愛事情が分かりそうです。口が重いようなら、「今年は楽しくしよう」などと期待感をあおって、先に好意を匂わせてしまってもいいかもしれません。
【３】「毎年、どんな場所で受け取るの？」ともらうシチュエーションを尋ねる
「会社の机に置いてあるのか、レストランで手渡しなのか、お家なのか…全然違うでしょ」（20代女性）というように、チョコをもらう場所から、「ライバル」との距離感をはかる人もいます。昨年の話が出てきたら、「今年はどうなの？」と畳みかけてみましょう。
【４】「軽トラ、手配した？」と定番ギャグで話題を振る
「ノリでポロっと本当のことを話してくれそうなので…」（20代女性）というように、笑いをかませてから、本題に持ち込む作戦です。ただし、生真面目な男性だと、「バレンタインのお決まりネタ」だと通じないおそれがあるので、タイプを見極める必要はあるでしょう。
【５】「手作りチョコとかどう思う？」と好みを質問する
「どんなのが欲しいか分かるし、そこから今年の見込みも聞けそう」（10代女性）というように、チョコの好みを聞くふりをして、状況を探るパターンです。話の流れで「今年も手作りもらえそう？」と尋ねれば、身辺の女性関係が炙り出されるかもしれません。
【６】「14日は何かあるの？」とバレンタインの予定を聞く
「予定が入っていたら、彼女かいい感じの相手とデートってことでしょ」（20代女性）というように、２月14日に先約があるかを確かめる作戦です。「特になし」と返ってきたら、チョコレートの受け渡しの約束をするなど、大胆なアプローチに出てみてもよさそうです。
【７】「どういうチョコをもらうの？」と彼女がいる前提で聞く
「真意を悟られずに恋人の有無が分かるはず」（20代女性）というように、「彼女持ちですよね」と決めつけた聞き方をするのも、賢い手かもしれません。知り合ったばかりで、プライベートが謎の男性でも、自然な会話が成立するでしょう。
【８】「本命チョコもらえそう？」と冗談めかして聞く
「気になるなら、直接聞いちゃったらいいのでは？」（10代女性）というように、バレンタインネタで男性をいじってみるのもいいかもしれません。ただし、その前に冗談を言い合える関係でなければ、「踏み込みすぎ」との印象を与えてしまうので、空気を読んだほうがいいでしょう。
【９】「今年は何個もらえそうなの？」と予想を尋ねる
「具体的な数が出てきたら、いい人がいる証拠かも」（10代女性）というように、バレンタインの「見込み」を質問するパターンです。リアルな数が出てきたら「その内訳は？」と確認して、ライバルがいるかどうか探ってみてはいかがでしょうか。
気になる男性の「チョコのあて」を尋ねるだけでなく、できればその結果をもとに、バレンタイン当日の作戦を練りたいところです。みなさまの検討をお祈りしています。（外山武史）
