東京マルイ、次世代電動ガン「G36Cカスタム」やガスブロ「M92F ミリタリーモデル」など5点再販「VSR-ONE ゴールドエディション」も
【東京マルイ再販情報：2月2日～2月9日分】
東京マルイは、2月2日より2月9日にかけてエアガン5点を再販した。
今回再販されたのは、電動ガンプラス「G36Cプラス」や次世代電動ガン「G36Cカスタム」など。他にも、ガスブローバックの「M&P 9L PCポーテッド」と「M92F ミリタリーモデル」、ボルトアクションエアーライフルの「VSR-ONE ゴールドエディション」が再販された。
2月2日分
ガスブローバック「M&P 9L PCポーテッド」価格：23,980円 全長：213mm 銃身長：107mm 重量：620g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）
電動ガンプラス「G36Cプラス」詳細価格：43,780円 全長：500mm/718mm（ストック展開時） 銃身長：247mm 重量：2,885g（チークアウター、空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー/MS•Li-Poバッテリー［スタンダードタイプ］ 装弾数：50発
次世代電動ガン「G36Cカスタム」詳細価格：65,780円 全長：530mm/745mm（ストック展開時） 銃身長：260mm 重量：2,930g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数：50発
ガスブローバック「M92F ミリタリーモデル」詳細価格：16,280円 全長：216mm 銃身長：106mm 重量：740g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2g） 動力源：専用ガス 装弾数：26＋1発（1発は本体に装填した場合）
2月9日分
「VSR-ONE ゴールドエディション」詳細価格：40,480円 全長：614mm/800mm（ストック伸長時） 銃身長：200mm 重量：2,100g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：無し（手動） 装弾数：30発
