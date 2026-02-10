「扶養から抜けられるなら喜んで」海外勤務夫の収入だけで何不自由なく暮らす二児の母の本音

働き方が多様化する今、転職や離職、副業、そして復職は、特別な選択ではなくなりつつある。なかでも女性は、結婚や出産、パートナーの転勤など、人生の転機ごとに働き方を見直す局面が訪れる。そのときの状況に応じて次々とキャリアチェンジを求めていくのだから、セカンドキャリアというよりも、「ネクストキャリア」と呼んだほうが近いのかもしれない。

こどもを持つ女性を主な対象とする転職エージェント「mog career転職」は2019年の立ち上げから、現在の登録者数は約3万人。年々増え続ける一方だという。代表の稲田明恵さんは「どんな局面でも女性が輝ける社会」を目指し、ワーキングマザーをサポートし続けている。そこで「多様な働き方」を具体例とともにお伝えする。

今回ご紹介している現在39歳の弥生さんも「mog career」をきっかけに理想の働き方を見つけたひとりだ。前編では、広告営業や転職エージェントでの勤務、そして再婚・出産を経て、PRという仕事に出合い、フリーランスとして新たなキャリアを歩み始めた経緯を聞いた。

しかし理想の働き方を見つけ、新たな一歩を踏み出したばかりで夫の台湾赴任が決まる。仕事、家族、暮らしのすべてを見直さなくてはならなくなった彼女が、どのような決断を下したのかも語ってもらった。

続く後編では、数々の転職を経験した弥生さんだからこそ見えてきた「転職活動に必要なこと」を聞いていく。

まずは転職エージェントに登録

弥生さんは転職活動を考え始めたら、まずは転職エージェントに登録していたと話す。

「インターネットで検索すれば、求人情報はたくさん出てきますが、採用条件が書かれているだけで、職場の雰囲気やデメリットまではなかなか見えてきません。

私が登録していた転職エージェントの場合ですが、担当者がデメリットも説明してくれました。以前、私も看護師専門の転職エージェントで働いていたからわかるのですが、登録者が採用されたあと、すぐに辞められてしまうと、エージェントとして企業からの信頼を失うことにも。だから事前に説明をしておいた方がいいのだろうと思います」（以下、弥生さん）

登録後はまず、これまでの職歴や資格の有無、転職理由、希望する働き方についてヒアリングがあるそうだ。その後の面談では、自分でも気がついていなかった強みを見出してもらえたこともあったという。

「自分では思いも寄らなかった素質を見出してもらい、想定さえしていなかった業種や企業を提案していただいたことも。また、これからどんなキャリアを歩みたいのか、プライベートはどうしたいのか、どんな環境だと働きやすいかといった細部までヒアリングがあり、それらを踏まえた上で、いくつかの企業を紹介してもらいました」

なかでも育休中に登録した「mog career転職」では、職場体験やセミナーなど、さまざまなサービスを活用した。

「働くお母さんに特化した転職エージェントなので、連携している企業側も“ママであること”を理解した上で求人募集を出している印象でした。育児休暇や時短勤務など、業務内容や働き方を理解している求人が多いので、ワーキングママにとって転職先が探しやすいエージェントだなと感じました」

転職のメリットとデメリット

人生をよりよくするために、転職を重ねてきた弥生さん。現在はフリーランスという理想の働き方を得ているが、転職にはデメリットもあると感じている。

「前職の上司が採用担当をしていたのですが、履歴書に職歴が多く並んでいると、『この人、大丈夫かな』ということを言っていました。“転職=長く続かないかもしれない”という見方をされることはあるようです。

また、一つの企業で働き続けていると、昇格もあってキャリアアップの道筋が見えやすい。しかし、責任あるポジションに就く前に退職した場合、管理職や経営寄りの求人が受けられない場合も。選択肢が限られてしまうケースもあります」

それでも、弥生さんは転職にはメリットのほうが多いと語る。

「誰もが転職を考えるときには、何かしらの理由があるはずです。転職のメリットは、その悩みや違和感から解放されることではないでしょうか。最初から『この仕事がしたい』と強く決めている人もいますが、私はそうではありませんでした。

実際に複数の企業でさまざまな経験をしたからこそ、自分の強みや得意分野、好きだと思えることを見つけられました。今後もいろいろな経験を積みながら、本当に好きなことを探していこうと思います」

「ひとりで子連れ台湾駐在」を選んだ女性

現在、家族とともに暮らす台湾で、弥生さんはある女性と出会った。それは夫を日本に残し、こどもと2人で台湾に赴任した駐在員の女性だ。

「ご主人は日本で仕事を続けていて、彼女は小学5年生のこどもと2人で台湾に来ています。結婚をしていようが、母親であろうが“自分の働き方”を貫くことができるんだ！と感じました。

私は、家族みんなで暮らすことを選びましたが、それを負担に感じる人もいると思います。自分のキャリアを優先したいなら、彼女のような選択もあるんですね。働き方は、工夫や努力次第で諦めなくてもいいのだと教わった気がします」

台湾にはワーキングママ駐在員の方が20人ぐらいいると聞きました。単身で赴任している方もいれば、ご主人が休職して帯同し、家事を一任されていることも。家庭によってスタイルはさまざまにあるようです」

今は帰国後の準備期間

弥生さんの夫の海外赴任は、当初2年と言われていたが、3年に延長された。現在、海外での生活を楽しみつつ、平日はこどもが幼稚園に通っている間に仕事をしている。

「日本にいたころから始めた女性のPR業務に加え、ホームページ制作を手伝ったり、こども向けにそろばんを教えたりしています。ただ、仕事と言えるほどではなく、帰国後に本格的に取り組みたいと考えています」

PR業務を始めたばかりで台湾に来たため、経験はまだ浅い。学ぶべきことは多いが、思うように勉強時間が取れず、歯がゆさを感じることもあるという。

「帰国してすぐにでもキャリアを再始動するための準備期間だと考えるようにしています。海外生活を楽しめるのも今しかありませんからね。自分の好きなことや得意なことを探し、情報を集めながら過ごしています」

扶養控除は抜けたい

取材中、弥生さんは「家族みんなで暮らすことを大切にしたい」と何度も口にしていた。しかしキャリアも諦めたくなかった彼女は、フリーランスという働き方にたどり着いた。

「収入が不安定なキャリアを選択できたのは、やはり扶養という立場だったからだと思います。私は恵まれていると思っています」

しかし、夫に依存した人生を望んでいるわけではない。

「病気や介護など、いつ何が起こるかわかりません。夫の収入に頼り切ることは、リスクでもあると思っています。夫からも『俺に何かあっても大丈夫なように、ある程度は稼げるようにしていてほしい』と言われていますし、私自身も頼り切った関係は居心地が悪く感じます」

さらに彼女は扶養内で働くことにとどまらず、「外れることができるなら、喜んで外れたい」と話す。

「専業主婦だった友人が、子育てが一段落したことをきっかけに『自分で稼げるようになりたい』とキャリアを再開し、現在は扶養控除から外れて働いています。

扶養控除は引き上げられましたが、それでも扶養内で働いていたら、夫に万が一のことがあった場合、家族4人で暮らしていくのは厳しいのではないでしょうか。自分も家族も健康で、働けるうちに扶養から抜けてしまったほうがいいなと思っています」

仕事選びは自分の幸せを探すこと

理想の人生を送るためのキャリアとは一体、どのようなことだろうか。

「条件や収入だけでなく、将来どんなキャリアを歩めたら幸せかを考えました。今のままでいいのか、もっといい方法はないか。そう考えたことが、次の一歩につながったと思います。

転職するとなれば、誰もが少なからず不安や迷いはあると思います。だからこそ一度、純粋に理想の将来を想像してみてもいいのではないでしょうか。

そして、誰もが楽しく働ける社会になればいいと思います。私の娘たちが働くころには、キャリアとプライベートをストレスなく両立できる世の中であってほしい。そのために私は自分の背中を見せていきたいと思っています」

日本への帰国後、今よりもっと心地よく、充実した日々を送るために。弥生さんは現在の台湾暮らしも楽しみながら、ウェルビーイングな人生を目指し続けている。

今の経験を今後どう生かすか

転職エージェント「株式会社mog」代表の稲田明恵さんに、弥生さんのこれまでのキャリアについてどう感じたかを聞いた。稲田さんは、「やってみたい」という好奇心から挑戦を続け、キャリアの幅を広げてきた点が印象的だと語った。

「弥生さんのストーリーは、キャリアとは一直線に積み上げていくものではなく、人生の節目ごとに問い直し、選び直していくものなのだと教えてくれます。結婚、離婚、再婚、出産、育児、そしてパートナーの転勤。女性にとってのライフイベントは、そのままキャリアの転機になりやすく、そのたびに「続ける」「変える」「立ち止まる」といった決断を迫られます。弥生さんは、その一つひとつの局面で自分の気持ちから目をそらさず、環境が変わっても責任を果たしながら、次の選択へと進んでこられたのだと思いました。

印象的なのは、「やってみたい」という素直な思いを起点に、自分の可能性を少しずつ広げていった点です。これまでの経験を否定するのではなく、広告営業や人材業界で培った力をPRという新たなフィールドに掛け合わせていく。その姿は、キャリアは断絶ではなく連続しているのだということを体現しているように感じました。

さて、ご帰国後のキャリアに関してですが、現在はフリーランスとしてPR、ホームページ制作、そろばん指導といったさまざまなご経験をされているとのこと。台湾での準備期間を活かし、小さくとも実績を積み重ねることで、フリーランスとしての専門性とオリジナリティが高まっていきます。今の経験をどのように帰国後に生かすかを考えて活動することで、より自立した働き方につながるのではないでしょうか。

私は、転職には「ご自身のWILLを大切にすること」と「キャリアをかけ算でとらえること」が大切だと思っています。“WILL”とは、単にやりたい仕事内容だけでなく、家族との暮らし方や、10年後にどんな自分でありたいかといった人生全体の意思です。弥生さんが「やってみたい」気持ちを起点に、PRという新たな分野に挑戦されたように、その思いを言語化することが、次の一歩につながります。

また、キャリアは決してリセットするものではありません。これまで積み重ねてきた経験を掛け合わせ、強みとして磨いていくことで、新しい可能性は生まれます」（稲田明恵さん）

【稲田明恵】

15年勤務した大手人材サービス会社から独立し、仕事が好きなワーキングマザーのエージェント、株式会社mog（m=ママ、o=お仕事、g=がんばって）の代表に。転職をサポートする「mog career転職」だけでなく、提携する企業での“職業体験”ができる「ママボラン」や、登録しているワーキングママのコミュニティ、イベント・研修などさまざまな企画を通し支援する。https://www.mogcareer.com/s/

