最大トルク74.2kg-m 違いを生む軽く強固なボディ

マセラティMCエクストレーマのトランスミッションは、6速シーケンシャル・マニュアル。ドライバー直後に積まれたエアポンプが、不穏な動作音を鳴らす。運転体験の一部を構成する、特徴にもなっている。

【画像】現実離れな感覚へ魅了 マセラティMCエクストレーマ ベースのMC20 伝説のMC12も 全109枚

変速スピードは、トップクラスのスーパーカーを超えなくても、軽く強固なボディが違いを生む。ギアを切り替える度、18インチの鍛造アルミホイールへ伝わる最大74.2kg-mのトルクを、直接的に体感できるよう。なんて魅惑的なメカニズムなのだろう。



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

サウンドは、例えるならデ・トマソ・パンテーラに似ているが、慣性が存在しないように変化する。7500rpmへ迫ると、何かが弾けそうな咆哮へ転じ、ギアノイズもキャビンへ充満する。そして、変速の度にエアポンプのひと吹きが交じる。

猛禽類のようにコーナーの頂点を鋭く突ける

インテリアは、カーボンファイバーとアルカンターラで美しく仕立てられているが、居心地が良いわけではない。パイプが巡らされ、真っ黒で、閉所恐怖症の人は苦手かもしれない。ドアを開く時は、クロス製のタブを引っ張ることになる。

それでもコースに出れば、そんなことは視界の外。サーキットを飛ばすケーターハムへ、あっという間に追いつき、停まっていたように後ろへ消える。



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

タイヤに熱が入るまでは、フロント側の信頼感を抱きにくいが、ブレーキもひたすら頼もしい。幅が太いから、ブレーキングを遅らせても、リア側の安定性は半端ない。猛禽類が獲物を仕留めるように、コーナーの頂点を鋭く突ける。

ただし、バランスが崩れると大きくアンダーステア。パワーが過剰だと、急激なオーバーステア。ブレーキペダルを蹴飛ばし、回頭性を高めることが重要らしい。こんなことを確認できるほど、懐も深い。

GT3の世界を五感で体験できる約2億円

昼食を挟んで、再びコースイン。タイヤが一皮むけて、MCエクストレーマの安定性は一層高まっていた。トラクション・コントロールを緩めると、素晴らしいバランスと、遥かに扱いやすいことを実感する。

レーシングカーの特徴といえるが、本当の「ドライバーズハイ」を味わえるような領域には、なかなか到達できない。一元的な考えとはいえ、ロータス・エキシージでサーキットを飛ばした方が、より楽しいと感じるドライバーは多いだろう。



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

それでも、エキシージとポルシェ911 カレラ・カップを同時に所有するような裕福なマニアが、この世界には数多く存在する。93万6000ポンド（約1億9656万円）のマセラティを、欲する人がいても驚かない。

GT3レースの世界を、五感で体験できるMCエクストレーマ。極めてシリアスで、極めてドラマチック。これほど素晴らしいクルマには、そうそうお目にかかれない。

番外編：2004年のレーシング・マセラティ

GT3級のマシンをマセラティが作るのは珍しいが、2004年にはMC12 GT1という象徴的な例があった。1250kgの車重と588psの馬力で、F1へ迫る技術度を秘めた、レーシング・エンツォフェラーリのような存在として、生み出されている。

エンツォフェラーリのシャシーと6.0L V12エンジンを利用しつつ、開発にはミハエル・シューマッハ氏が参画。当時のFIA GT選手権では、フェラーリ550 マラネロやアストン マーティンDB9へ匹敵する、速さを披露した。



マセラティMC12 GT1（2004年式）

実際は、バランス・オブ・パフォーマンス（BoP）規則により、MC12は大きなペナルティを受けていた。それでも、レースでの戦闘力は高かった。エンジンの始動には、専門のスタッフがコンピューターを繋ぐ必要があったという。

MC12 GT1の、最近の取引価格は数100万ポンド（数億円）。レーシング・マセラティを、より安価に入手できる機会が、魅力的に映る人は多いだろう。

マセラティMCエクストレーマ（欧州仕様）のスペック

英国価格：93万6000ポンド（約1億9656万円）

全長：5199mm

全幅：2045mm

全高：−mm

最高速度：321km/h（予想）

0-100km/h加速：2.9秒（予想）

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

乾燥重量：1300kg（予想）

パワートレイン：V型6気筒2992cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：734ps/7500rpm

最大トルク：74.2kg-m/3000rpm

ギアボックス：6速シーケンシャル・マニュアル／後輪駆動



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）