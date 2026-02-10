「モデナの野獣」とマセラティが呼ぶ限定62台

岸壁に面したアングルシー・サーキットに、いかにも悪ぶれたマセラティが停まっている。ウォーマーで包まれたスリックタイヤが、ピットに沢山積んである。

【画像】現実離れな感覚へ魅了 マセラティMCエクストレーマ ベースのMC20 伝説のMC12も 全109枚

技術スタッフの1人が、V6ツインターボエンジンに火を入れる。「モデナの野獣」とマセラティ広報部が呼ぶ、MCエクストレーマへ人だかりができる。この注目度の高さに疑問はない。何しろ、生産数は62台なのだから。



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

イタリア北部、モデナのヴィアーレ・チーロ・メノッティ工場で組み付けられる、ブレーキパッドへ充分に熱を入れるオーナーは、何人いるのだろう。超希少なコレクターズモデルの、宿命といえる。

ここにある1台は、マイク・ヒルトン氏がオーナー。英国で販売された唯一のMCエクストレーマで、最も激しく乗られている1台でもあるという。それでも、コンディションは抜群らしい。今のところ、信頼性も高いようだ。

1分間に3Lのスペシャル・ガソリンが燃える

タイヤは1本3000ポンド（約63万円）。サーキットを飛ばすと、1分間で3Lのスペシャル・ガソリンが燃える。ボディはカーボンファイバー製で、クイックリリース・レバー付きの軽いクラムシェル・エンジンカバーは巨大。修理は恐ろしく高額だろう。

エンジンが温まったところで、シザーズドアを開き、コクピットへ身体をねじ込む。見物人は、ざっと25名。その中に、人気司会者のクリス・ハリス氏も混ざっていた。



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

過去の体験から、クラッチペダルの感触を想像してみる。発進時のエンストは回避できても、ピットレーンでは扱いにくいはず。緊張するから、全員どこかへ行って欲しい。

296 GTBのリアと同じ幅のフロントタイヤ

MCエクストレーマは、ミドシップ・スーパーカーのMC20がベース。カーボンファイバー製モノコックと、3.0L「ネットウーノ」V6エンジンを共有している。しかし、サーキット専用モデルとして、それは土台になったに過ぎない。

マセラティは、MC20のGT2レーシングカーも製造するが、それとGT3マシンの中間のような仕様といえる。フロントタイヤは、フェラーリ296 GTBのリアと同じ幅。アングルシー・サーキットを、ポルシェ911 GT3より5秒早く周回できるそうだ。



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そんな情報を思い出しつつ、出発。クラッチはリニアに繋げ、エンジンは想像より従順だった。滑らかに加速し、コースイン。真っ先に、空間を満たすノイズへ圧倒される。至って荒削りな響きが、直接キャビンへ届く。遮音材は皆無なのだろう。

公式情報によれば、乾燥重量は1300kg。ウインドウはポリカーボネイト製で、ヘルメットへ触れそうなロールケージにはパッドがない。

驚異的な回転上昇のV6ネットウーノは734ps

凄まじい音響の次に、ステアリングのレスポンスへ驚く。電動アシストが備わり、マッピングは複数から選べるが、濃いコミュニケーションを図るには1番軽いモードが望ましい。数度傾けるだけでフロントノーズは反応し、即座に旋回が始まる。

その直後、レシオはクイックに変化。リアアクスルを震わせつつ、ボディの向きが変わる。敏捷性は、予想の圏外。MCエクストレーマの、目指すところといえる。



マセラティMCエクストレーマ（サーキット専用モデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

734psを得た3.0L V6ネットウーノ・ユニットも、超絶レスポンスで回る。ボッシュ社製のモータースポーツ用ECUで制御され、どのモードを選んでも回転上昇は驚異的。駆動用モーターのアシストがない、ツインターボであることが嘘のようだ。

IHI社製からギャレット社製へ、ターボチャージャーは交換されている。サーキットを前提とした、既存のスーパーカーの比ではないほど生々しい。コース上で能力を開放する稀有なオーナーは、現実離れした感覚へ魅了されるに違いない。

この続きは、マセラティMCエクストレーマ（2）にて。