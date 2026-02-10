ファミリアのランドセル、カラーなど過去最高「全528通り」に…受注開始【価格など詳細】
ファミリアは、軽量でカラーバリエーション豊富なランドセル『air ran.』（エアラン）の受注を2月2日から受付開始した。過去最高となる全528通りのバリエーションを実現した。
【画像多数】カラーバリエーションがすごい…ファミリアのランドセル「air ran.」
『air ran.』は、人工皮革とナイロンを組み合わせることで、ランドセル本来の上品な見た目と軽さを実現。ファミリアにおける2025年ランドセル全体売上のうち、『air ran.』が約75％を占めたという。
豊富なカラーバリエーションも支持されており、カスタムオーダーモデルは昨年初登場すると、想定を上回る反響だった。今年はさらに選択肢を増やし、「テキスタイルオーダー」と「フルカスタムオーダー」と期間限定で受注販売する。
「テキスタイルオーダー」は、ファミリアの顔として長年愛されている「ファミリアチェック」2色に、新たに「familiar」ロゴ入りの「ピンクリバティ」を加えた3種類の内生地から選べる。「フルカスタムオーダー」は、12色の本体カラーから好みの2色と4種類の内生地から選べる。
・『air ran.』
カラー：12色（ベージュ、ブラック、ブルー、グリーン、グレー、ライトブルー、ネイビー、オレンジ、ピンク、パープル、ローズピンク、イエロー）
重量：約880グラム
サイズ：
外寸 たて約36×よこ約28×マチ約19センチ
内寸 たて約30×よこ約25×マチ約13センチ ※A4ファイル対応
前段ポケット たて約21×よこ約24×マチ約3センチ
容量：約10L ※タブレットポケット、サイドポケット除く
素材：かぶせ／人工皮革 本体／ナイロン 背あて／ポリエステル
原産国：日本
価格：9万9000円（税込）
・『air ran.』テキスタイルオーダー
12色の本体カラーと3種類の内生地（青系ファミリアチェック・赤系ファミリアチェック・ピンクリバティ）から選べるカスタムオーダーモデルを期間限定で受注販売。全36通りの組み合わせから選べる。
内生地部分：かぶせ裏・内側・ポケット裏
価格：10万4500円（税込）
受注期間：2026年2月2日（月）〜10月31日（土）
・『air ran.』フルカスタムオーダー
12色の本体カラーから好きな2色と4種類の内生地（青系ファミリアチェック・赤系ファミリアチェック・ピンクリバティ・無地）から選べるフルカスタムオーダーを一部店舗限定・期間限定で受注販売。全528通りの組み合わせから選べる。
対象店舗：ファミリア神戸本店・代官山店・阪急うめだ本店・伊勢丹新宿店
内生地部分：かぶせ裏・内側・ポケット裏（無地の場合はかぶせ裏・タブレットポケットのみ変更）
価格：11万円（税込）
受注期間：2026年2月2日（月）〜6月30日（火）
【画像多数】カラーバリエーションがすごい…ファミリアのランドセル「air ran.」
『air ran.』は、人工皮革とナイロンを組み合わせることで、ランドセル本来の上品な見た目と軽さを実現。ファミリアにおける2025年ランドセル全体売上のうち、『air ran.』が約75％を占めたという。
「テキスタイルオーダー」は、ファミリアの顔として長年愛されている「ファミリアチェック」2色に、新たに「familiar」ロゴ入りの「ピンクリバティ」を加えた3種類の内生地から選べる。「フルカスタムオーダー」は、12色の本体カラーから好みの2色と4種類の内生地から選べる。
・『air ran.』
カラー：12色（ベージュ、ブラック、ブルー、グリーン、グレー、ライトブルー、ネイビー、オレンジ、ピンク、パープル、ローズピンク、イエロー）
重量：約880グラム
サイズ：
外寸 たて約36×よこ約28×マチ約19センチ
内寸 たて約30×よこ約25×マチ約13センチ ※A4ファイル対応
前段ポケット たて約21×よこ約24×マチ約3センチ
容量：約10L ※タブレットポケット、サイドポケット除く
素材：かぶせ／人工皮革 本体／ナイロン 背あて／ポリエステル
原産国：日本
価格：9万9000円（税込）
・『air ran.』テキスタイルオーダー
12色の本体カラーと3種類の内生地（青系ファミリアチェック・赤系ファミリアチェック・ピンクリバティ）から選べるカスタムオーダーモデルを期間限定で受注販売。全36通りの組み合わせから選べる。
内生地部分：かぶせ裏・内側・ポケット裏
価格：10万4500円（税込）
受注期間：2026年2月2日（月）〜10月31日（土）
・『air ran.』フルカスタムオーダー
12色の本体カラーから好きな2色と4種類の内生地（青系ファミリアチェック・赤系ファミリアチェック・ピンクリバティ・無地）から選べるフルカスタムオーダーを一部店舗限定・期間限定で受注販売。全528通りの組み合わせから選べる。
対象店舗：ファミリア神戸本店・代官山店・阪急うめだ本店・伊勢丹新宿店
内生地部分：かぶせ裏・内側・ポケット裏（無地の場合はかぶせ裏・タブレットポケットのみ変更）
価格：11万円（税込）
受注期間：2026年2月2日（月）〜6月30日（火）