”角栓溶解”する鼻パック『ツルリ角栓溶解ノーズパック』登場 「貼る→ふき取る」の2ステップでケア
毛穴ケアブランド『ツルリ』から、角栓溶解成分を配合した鼻用美容液パック『ツルリ 角栓溶解ノーズパック』が、10日より発売。貼ってふき取るだけの簡単2ステップで、黒ズミや皮脂汚れをオフし、つるんとなめらかな肌を目指すアイテムだ。
ツルリは、“泥”や“酵素”などの天然素材を取り入れ、毛穴汚れによって目立つ肌悩みにアプローチしてきたスキンケアブランド。今回登場する新商品は、角栓溶解成分のトロメタミンを洗浄成分として配合し、毛穴詰まりの原因となる角栓を分解する点が特徴となっている。
使用方法はシンプルだ。洗顔後、化粧水で肌を整えたあとに鼻型シートを貼り、その後ふき取るだけ。美容液をたっぷり含んだ密着力の高い鼻型シートマスクが、角層までの浸透をサポートし、角栓や黒ズミ、過剰な皮脂を一気にオフする。剥がさないタイプでアルコールフリーのため、肌への負担を抑えたやさしい使い心地も打ち出している。
美容成分にもこだわった。角質ケア成分としてBHAを配合するほか、肌を引きしめるトリプルビタミンC、ドクダミエキスやハマメリス葉エキスなど10種の保湿成分を配合し、ケア後のうるおいもキープする。爽快なリフレッシュハーブの香りで、使用後もすっきりとした感覚が続くという。
