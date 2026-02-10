夜の美容プロテイン『オヤスミタンパク』からヨーグルト風味発売、大容量はマンゴー＆宇治抹茶も
寝る前の新しい美容習慣として注目を集める夜の美容プロテイン『オヤスミタンパク』が、ラインアップを拡充した。ヨーグルト風味の新フレーバーが仲間入りし、たっぷりサイズにはヨーグルト風味、マンゴー味、宇治抹茶味が新たに登場。眠りと美容をサポートするシリーズに、選べる楽しさが加わった。
【写真】”ぽん酢”からコスメへ！醤油粕発酵液ができるまでの道のり
『オヤスミタンパク』は、睡眠が美容の質を高めるという考え方に着目し、寝る前に摂取することを想定した美容プロテインとして誕生したシリーズ。入眠後約3時間に多く分泌されるとされる成長ホルモンに着目し、睡眠中の美容と栄養補給をサポートすることを目的としている。
シリーズ共通の特徴は、コラーゲンペプチド、大豆たんぱく、乳たんぱくによるトリプルプロテイン配合。さらに、成長ホルモンの材料となるアミノ酸をはじめ、乳酸菌やGABAなどをバランスよく配合し、眠りと肌の両面を支える処方とした。
新たに加わるヨーグルト風味は、乳酸菌飲料を思わせるさわやかな味わいが特徴で、シリーズの中でも特にすっきりとした飲み口。1回分の10g入りに加え、300g入りのたっぷりサイズも用意し、ライフスタイルに合わせた選択が可能となる。
同時に発売されるたっぷりサイズのマンゴー味は、マンゴー果汁パウダーを使用した甘く爽やかなフルーティーな味わいが特長。ドライマンゴーの果肉を加え、就寝前の小腹満たしとしても楽しめる設計だ。一方、宇治抹茶味は京都府宇治市産の抹茶パウダーを使用し、ココアビスケットを加えたラテ風の味わいに仕上げた。抹茶の深みとやさしい甘さのバランスが特徴となっている。
美容への関心が高い人や、たんぱく質や栄養バランスを意識したい人、味にもこだわりたい人、生活リズムを整えたい人などを想定した商品展開で、『オヤスミタンパク』は夜の美容を意識した新たな選択肢となりそうだ。
【写真】”ぽん酢”からコスメへ！醤油粕発酵液ができるまでの道のり
『オヤスミタンパク』は、睡眠が美容の質を高めるという考え方に着目し、寝る前に摂取することを想定した美容プロテインとして誕生したシリーズ。入眠後約3時間に多く分泌されるとされる成長ホルモンに着目し、睡眠中の美容と栄養補給をサポートすることを目的としている。
新たに加わるヨーグルト風味は、乳酸菌飲料を思わせるさわやかな味わいが特徴で、シリーズの中でも特にすっきりとした飲み口。1回分の10g入りに加え、300g入りのたっぷりサイズも用意し、ライフスタイルに合わせた選択が可能となる。
同時に発売されるたっぷりサイズのマンゴー味は、マンゴー果汁パウダーを使用した甘く爽やかなフルーティーな味わいが特長。ドライマンゴーの果肉を加え、就寝前の小腹満たしとしても楽しめる設計だ。一方、宇治抹茶味は京都府宇治市産の抹茶パウダーを使用し、ココアビスケットを加えたラテ風の味わいに仕上げた。抹茶の深みとやさしい甘さのバランスが特徴となっている。
美容への関心が高い人や、たんぱく質や栄養バランスを意識したい人、味にもこだわりたい人、生活リズムを整えたい人などを想定した商品展開で、『オヤスミタンパク』は夜の美容を意識した新たな選択肢となりそうだ。