¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇÊì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬9Æü¡¢RD7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð¾ì¤·¤¿2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØ¡£ÆÀÅÀ¤òÂÔ¤Ä¡Ö¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¡×¤Ç¤Ï6Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î·»¥¯¥ê¥¹¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡»Ð¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¤¹¤ëµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£¡Ö´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£»Ð¤ÈÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë