『メダリスト』めっちゃ面白い！最初のトリプルループ結果は… 第17話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『メダリスト』第2期の第17話（通算）の先行場面カット＆あらすじが公開された。また、15日に大塚剛央と坂泰斗が生出演するYouTube特番“『メダリスト』コーチ集合！スペシャル特番〜焼肉を食べながらお届けします〜“の配信が決定した。
【画像】ライバルたちも驚き！最初のトリプルループ 『メダリスト』新場面カット
特番では、作中に登場する焼肉シーンさながらに、二人が焼肉を食べながら本作の魅力や、新情報をお届けする内容を予定している。
『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公・結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受け、才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司の姿が描かれる。
つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ―賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月〜3月にかけて放送。第2期が2026年1月より放送中。
■第17話「下剋上」あらすじ
いのりは最初のトリプルループを決めると、その後も順調にジャンプを成功させていく。審査員や各クラブのコーチ陣は、いのりの基礎的なスケーティングの上手さに驚くが、一見無難な構成には明浦路司の秘策が隠されていた。
【画像】ライバルたちも驚き！最初のトリプルループ 『メダリスト』新場面カット
特番では、作中に登場する焼肉シーンさながらに、二人が焼肉を食べながら本作の魅力や、新情報をお届けする内容を予定している。
つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ―賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月〜3月にかけて放送。第2期が2026年1月より放送中。
■第17話「下剋上」あらすじ
いのりは最初のトリプルループを決めると、その後も順調にジャンプを成功させていく。審査員や各クラブのコーチ陣は、いのりの基礎的なスケーティングの上手さに驚くが、一見無難な構成には明浦路司の秘策が隠されていた。