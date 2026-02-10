1月中旬から長時間にわたる輸送トラブルが相次いでいるJR東日本の社長が会見で謝罪し、2月8日から9日にかけての宇都宮線の停電について、切れた架線の太さが交換しなければならない基準を下回っていたと明らかにしました。

JR東日本の喜勢陽一社長は、一連の輸送トラブルについて、「駅や車内を混雑させ、駅間に止まった列車から降車していただくなどご負担ご迷惑をおかけした」などと謝罪しました。

JR東日本では1月16日に山手線など、1月30日に常磐線、2月に入ってからも京葉線と宇都宮線で、長時間運転を見合わせるトラブルが相次いでいます。

このうち2月8日から9日に起きた、宇都宮線の架線切れによる停電について、切れた架線の太さが交換しなければならない基準を下回っていたことが分かりました。

架線の太さは、摩耗して7.7ミリになるまでには交換しなければならないということですが、今回切れた架線の切断面は4.1ミリだったということです。

基準を下回っていたにもかかわらず見逃した人為的ミスとみて、関係者の聞き取りなどを進めているということです。

また、2月2日に京葉線八丁堀駅で起きたエスカレーター火災については、エスカレーター内部の水を排出するポンプの被膜がはがれ、むき出しになった配線と金属部が接触した際に出た火花が可燃物に引火したとみられるということです。

今後、チェック体制の検証や強化、技術力の向上や、コロナ禍で抑制していた修繕費の増額などに取り組むとしています。

〜1月中旬からの輸送トラブル〜

■1月16日 山手線・京浜東北線停電

始発から最大8時間あまり運転を見合わせ、約67万人に影響。田町駅の夜間工事後、作業員が感電予防装置のスイッチを切っていなかった人為的ミスが原因。

■1月30日 常磐線停電

上野駅で架線切れ。原因調査中。最大約7時間運転を見合わせ、約23万人に影響。

■2月2日 京葉線駅火災

八丁堀駅のエスカレーター付近から発煙。夕方の帰宅時間帯に最大約3時間運転見合わせ。

■2月8日〜9日 宇都宮線停電架線切れで、8日深夜から9日夕方まで運転見合わせた区間も。約19万人に影響。交換しなければならない基準を下回る細い架線を使用していた人為的ミス。