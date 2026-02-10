歌手のダイアモンド☆ユカイ（63）が1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け同28日に退院したと10日、所属事務所が発表した。

ユカイは所属事務所を通じて「この度、ダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事戻ってまいりました」と報告。

「術後は医師の指示のもと、約1週間 -沈黙の七日間。歌えない、喋れない、吠えられない。ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でした」と振り返ったが、術後は医師の指示のもと、約1週間の安静期間を経て、現在は順調に回復しているという。

そして「思えば、生まれついての不器用で自己肯定感も低かった冴えない少年に、天がくれた唯一にして最大の武器が“声”でした。その声がロックンロールの光に包まれた瞬間、ダイアモンド☆ユカイが誕生しました。これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました。守るために切る。歌うために黙る。それもロックです」と“らしく”コメントした。

3月14、15日のロッキンミュージカル「シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険 Part2」は予定通り開催する。