新たなスタジアム整備をめぐり、県は9日、公設で事業を進める場合、秋田市が中心となって担うべきとの考えを示しましたが、沼谷秋田市長は、県のこの考えを受け入れない方針を示しました。



県も一定の責任を負うような整備の進め方にならなければ、ブラウブリッツ秋田も含めた3者協議から撤退する可能性に含みを持たせています。



10日から始まった定例の秋田市議会の冒頭で、沼谷市長は、市が単独で事業を担うことが困難であるとの考えを改めて示しました。





秋田市・沼谷市長「将来にわたって新たなスタジアムを保有し続けていく責任とリスク、さらには急務となっている財政健全化の観点からも、本市が単独で事業主体になることは極めて困難であると捉えております」市は、去年からこの方針を示してきましたが、県は9日、事業費の負担や整備に向けた組織づくりなどは市と分担するものの、整備を中心的に担う事業主体はあくまで秋田市であり、市が設計や工事も進めるべきとの方針を明らかにしています。鈴木知事（9日）「私どもの立場“市が主体が望ましい”って書いてますけども、別に“費用負担もしないし、市が全部やってください”って言ってるわけではなく、実質的な部分については一緒にやりましょうというお話ですし、契約主体、国の交付金の活用という観点では、市の主体が望ましいと思っていますが、それが必ずしも丸投げしているわけでは全然ありませんから、そこはもう言葉遣いの問題かなと思います」県は、市が主体になるべきと判断した理由について、八橋運動公園の所有者が市であることや、その方が国からの交付金を多く得られる可能性が高いことをあげています。ただ、沼谷市長は、そうした県の方針は受け入れない考えで、県も一定の責任を負うような整備の進め方にならなければ、ブラウブリッツも含めた3者協議から撤退する可能性に含みを持たせています。秋田市・沼谷市長「秋田市と連携して公設で整備するとの方針が示されたものの」「これまで通り、土地の所有と整備主体は切り離して考えるべきものと捉えております。首都圏や全県の経済界に対して協力を呼びかけるなど、スタジアム整備に非常に積極的であった県が、本市と同じ立場で、等しく責任とリスクを背負っていただけないとすれば、大変残念なことではありますが、今後ブラウブリッツ秋田からの方針が示された段階で、3者協議に移行できるかどうかを、慎重に判断してまいりたいと考えております」沼谷市長は、来月までの市議会の中で、県がともに責任を負う形の整備手法についてや、市が望む事業費の負担のあり方などについて説明するものとみられます。