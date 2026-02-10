KAWAII LAB.所属アーティストのデジタルカードコレクション『SUKISUKI トレカ for KAWAII LAB.』が、明日2月11日にリリースされる。

本サービスは、KAWAII LAB.に所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの5グループに加え、次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHを含む、総勢50名以上のメンバーが登場する公式デジタルカードコレクション。ライブパフォーマンスの熱気や、ステージ裏で見せるふとした素顔、メモリアルな特別衣装の撮り下ろし写真などをデジタルカードとして再現。スマートフォンやPC上でコレクションを楽しめるサービスとなっている。

本サービスは毎日1回無料でカードパックを手に入れることができるほか、ミッションをクリアすることでも入手可能。リリースを記念して、カードパック10パックを開封できるサービス内アイテムをプレゼントするキャンペーンも開始されている。

（文＝リアルサウンド編集部）