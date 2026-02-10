“サンリオ当りくじ”に新作！ コンビニウェアを着たハローキティのぬいぐるみなどラインナップ
「ローソン」の50周年を記念した、サンリオキャラクターズの当りくじが、2月17日（火）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。
【写真】「ローソン」カラーの時計やトートバッグもかわいい！ “サンリオ当りくじ”新作グッズ一覧
■全18等級
今回登場する「ローソン50th Anniversary サンリオキャラクターズ当りくじ」は、「ローソン」でお買い物をしているハローキティたちをデザインしたグッズを展開する、全18等級＋ラストスペシャル賞から成るキャラクターくじ。
1等は、「ローソン」のユニフォームを着てレジに立つハローキティのもとへ、商品を持ったポムポムプリン、シナモロール、けろけろけろっぴが集まる様子を描いた「壁掛け時計」が用意されている。
また2等から4等には、ポムポムプリン、シナモロール、けろけろけろっぴのぬいぐるみ3種が勢ぞろい。さらに5等には、「ローソン」カラーの青と白を基調とした「トートバッグ」が続く。
その他、「ポーチ」、「ボールペン」、「プラバスケット」といった雑貨や、「プレート」、「タンブラー」、「フードコンテナ」などキッチングッズもラインナップ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞では、「ローソン」のユニフォームをまとったハローキティのぬいぐるみを提供。加えて、くじに書いてある二次元バーコードから応募すると、抽選で「リボン形クッション」が当たるエンタメチャンス賞も実施予定だ。
