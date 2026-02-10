小春（豊嶋花）、黒崎さん（山中柔太朗）のうわさに嫉妬 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』第６話あらすじ
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24）の第6話が、きょう10日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】一体誰…？黒崎さん（山中柔太朗）と話している女性
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進の愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
小春は、プロポーズしてくれた恋愛経験ゼロの小説家・黒崎さんと有名俳優・有栖川玲（石川恋）のウワサを聞いて動揺してしまう。そんなはずはないと分かっているのに、玲がSNSにアップした黒崎さんとの“におわせ投稿”を見て、心が押しつぶされそうになる。黒崎さんから本当のことを聞きたくても言い出せず、不安で夜も眠れなくなってしまう。
そんな中、黒崎さんから映画の打ち上げに誘われた小春は、場違いと思いつつも、精いっぱいのおしゃれをして行く。しかし、会場では、いつもと違ってジャケットでビシッとキメ込んだ黒崎さんに、華やかなドレスを着た玲がベッタリ。小春は黒崎さんに近づくどころか、2人のキラキラした姿にすっかり気が引けてしまう。周囲は、黒崎さんと玲が恋人同士だと思い込み、「お似合いだよね」とヒソヒソ話。ショックを受けた小春は居たたまれなくなって、黒崎さんに声をかけられないまま会場を後にする。そんな小春の前に、玲がトドメを刺しにやってくる。
たとえ釣り合っていなくても、住む世界が違っても、やっぱり黒崎さんの隣は譲りたくない。小春が反撃開始し、ピュアな小春の一途な思いが加速する。
