１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８２４円４０銭（１・７１％）高の４万９０１２円６６銭だった。

６営業日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約８割にあたる２６１銘柄が値上がりした。

８日投開票の衆院選で、自民党が歴史的な大勝を収めたことで、９日の読売３３３は１０００円超上昇し、初めて４万８０００円台をつけて最高値を更新した。

高市政権が積極財政を加速させ、成長戦略などを進めやすくなるとの見方から、１０日の東証プライム銘柄でも８割超が値上がりする展開となった。前日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）が２営業日連続で最高値を更新したことも相場の追い風となった。

個別銘柄の上昇率は、業績予想を上方修正した古河電気工業が２２・８６％と最も大きく、日産化学（１７・０４％）、マツダ（１２・０１％）と続いた。

下落率は、デクセリアルズ（１９・６４％）、ルネサスエレクトロニクス（３・８８％）、ニチアス（３・６０％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２８６円６０銭（２・２８％）高の５万７６５０円５４銭だった。２日連続で最高値を更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は７１・７１ポイント（１・９０％）高い３８５５・２８で、最高値を更新した。