¡¡ÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤¬¡¢ÂÐÏÃ·¿´Õ¾Þ¤Ê¤É»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¶µ°éÉáµÚ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ê¥Ã¥«¥¥Ã¥º¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»×¹Í¤äÉ½¸½¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈþ½Ñ´Û¤ÎÉßµï¤ò²¼¤²¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂçË¤¤¬¡¢ÊÑ¤ÊÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Öºô¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï³¤¤«¤Ê¡×¡£Æ±´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö³ÈÂç¤¹¤ë¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¡×¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤¤¬¹¤¬¤ë¡£7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Ã¥«¥¥Ã¥º¤Î¡¢ÂÐÏÃ·¿´Õ¾Þ¤Î°ì¤³¤Þ¤À¡£
¡¡¾®³Ø1¡Á3Ç¯¤Î8¿Í¤¬»²²Ã¡£Ìó100Ç¯Á°¤ËÌ´¤äÌµ°Õ¼±¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤ÎºîÉÊ·²¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÇÆñ²ò¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼«Í³¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Õ¾Þ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÁÏºî¤Î»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»æ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¤«¤¿¤É¤ê¡¢¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»æ¤«¤é¡¢À¤³¦¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£»×¤¤»×¤¤¤ËÊÉ¤äÅ·°æ¤Ë»æ¤ò¸þ¤±¡¢ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¡£Âçºå»Ô¤Î¾®³Ø2Ç¯¡¢Æ£¸¶°êÂç¤µ¤ó¡Ê8¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÌÌÇò¤¤³¨¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£