ミラノ・コルティナオリンピックは９日の男子個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、合計２６６・０点の二階堂蓮（日本ビール）が銅メダルを獲得した。

１回目に１０１メートル、２回目に１０６メートル５０を飛び、合計点でデシュバンデン（スイス）と並んで３位だった。前回北京大会で金の小林陵侑（チームＲＯＹ）は１００メートル５０と１０４メートルの計２６０・６点で８位に入り、中村直幹（なおき）（フライングラボラトリー）は１５位。計２７４・１点のフィリップ・ライムント（独）が頂点に立った。

表彰台でデシュバンデンと肩を組み、二階堂は誇らしげに白い歯を見せた。２人の同点３位は「まさか」の想定外だったが、「メダル（の獲得）は想定内だった」と言ってのけた。今季、目覚ましい成長曲線を描いている２４歳のジャンパーは、初出場の五輪であるにもかかわらず、自信満々で本番に臨んでいた。

１回目は１０１メートルを飛んで６位。首位との差は４・５点だった。激しい競り合いの中で迎えた２回目、二階堂は「とにかく、自分のジャンプに集中した」。持ち味の低い飛び出しから１０６メートル５０と伸ばして着地を決め、暫定首位に立つ。１回目上位の後続に抜かれたものの、メダル圏内に踏みとどまった。

２０２０年から出場してきたワールドカップ（Ｗ杯）で、昨季まで表彰台に縁がなかった。爆発力がある一方で、しばしば、重圧のかかる２回目に失速した。つまり、メンタル面に課題があった。殻を破ったのは今季５戦目。自己最高の２位で、「もう突き抜けたって感じ」。伝統のジャンプ週間で初優勝も果たし、自信が自信を生む好循環の中で五輪に突入した。

「表情が硬い人もいたけど、僕は五輪と意識せず、いつも通りだった」。幼少時から夢に描き続けた舞台は、新たな手応えが加わる大きな節目となったに違いない。（福井浩介）

８位の陵侑「もっといいジャンプ見せる」雪辱誓う

連覇に挑んだ小林陵にとって、８位は「敗北」だったかもしれない。潔く結果を受け止めつつ、「今、調子のいい人が上にいる。自分の勢いが足りなかった部分もある」。直近のＷ杯で、今季初めてトップ１０を逃していた。復調に向けた作業は、少なくとも五輪初戦には間に合わなかった。

２回の飛躍は１００メートル５０と１０４メートルでまずまずの結果。ただ、好飛躍を連発するライバルたちに及ばない。近ごろ助走の姿勢が低くなり、踏み切りの際に力が伝わらなくなっていた。

前日は、「集中しているので」として報道陣の取材を受けず、ヒントを得ようとしたのか、他選手の飛躍を観察していた。

不本意な成績に終わり、それでも「いい感じで終われた」と言った。まだ混合団体、ラージヒル、スーパー団体が残っている。「楽しみ。もっといいジャンプを見せられたらと思う」。巻き返しへの意欲は高まっている。（福井浩介）