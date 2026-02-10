ハシナ政権に抗議する人々＝2024年8月3日、バングラデシュの首都ダッカ/Mohammad Ponir Hossain/Reuters

（CNN）バングラデシュで12日、Z世代による反乱で独裁政権が打倒されてから初めての選挙が行われる。数千万人の若者が、自分たちの国に新たな針路を切り開けると夢見た蜂起だった。

2024年夏、長期政権を築いたシェイク・ハシナ前首相が、抗議者が公邸になだれ込む中、ヘリコプターで国外へ逃亡する映像は世界に衝撃を与えた。汚職や縁故主義に抗議する若者主導の運動は国外にも波及し、ネパールやマダガスカルでも政権が崩壊した。

不正選挙の疑惑や国家資源の略奪、反対派に対する残忍な弾圧といった批判が相次いだ15年に及ぶハシナ政権が終わったことを、多くの人たちが歓迎している。

「この革命は、Z世代が何を成し遂げられるかを示した」。ハシナ政権打倒の抗議活動に参加した学生、ミルザ・シャキル氏はCNNにそう語った。

だが、ハシナ政権後のバングラデシュを率いる可能性が高い2人の候補は、路上やバリケードで政権打倒のために闘った若者たちとは程遠い存在だ。

一人は、数十年にわたり同国の政界を支配してきた一族の出身で60歳。もう一人は67歳のイスラム指導者で、率いる政党は今回の選挙で女性候補を一人も擁立していない。

「性別や人種、宗教に関係なく、すべての人に平等な機会がある国を夢見ていた」。別の元抗議者、サドマン・ムジタバ・ラフィド氏はロイター通信に語った。「政策の変更や改革を期待していたが、現実は私たちが夢見ていたものとは程遠いものだ」

重要な一票

ハシナ前首相の失脚のきっかけは、公務員の採用枠を巡る学生デモだった。政権は流血を伴う弾圧で応じたが、それがかえって運動を拡大させ、街頭に人々を呼び込んだ。

抗議は全国に広がり、軍が発砲を拒否した時点で、ハシナ政権の終わりは明らかになった。

24年8月、学生らが首相公邸になだれ込み、壁を破壊し、内部を略奪。ハシナ氏は隣国インドへ逃れ、亡命を余儀なくされた。

首都ダッカの裁判所は昨年、この騒乱への関与を理由に、ハシナ氏に欠席裁判で死刑判決を言い渡した。国連人権高等弁務官事務所は騒乱で約1400人が死亡したと推定している。

ハシナ氏は現在、引き渡しを求めるバングラデシュと、身柄を保護するインドとの間で外交上の「駒」となっている。本人はそうした容疑に関与していないとしている。ハシナ氏が率いていたアワミ連盟（AL）は今回の選挙への参加を禁じられた。

ハシナ氏の不在とALの排除は、バングラデシュ民族主義党（BNP）に追い風となった。

BNPの指導者で、元首相のカレダ・ジア氏の息子であるタリク・ラーマン氏は約17年の亡命生活を終えて帰国し、最有力候補と目されている。

また、ハシナ政権下で長年抑圧されてきた国内最大のイスラム主義政党のイスラム協会（JI）も復活の兆しを見せている。

一方、デモを主導した学生らが結成した国民市民党（NCP）は、不安定でしばしば暴力的な政界で存在感を示せずにいる。昨年12月下旬、NCPがJIとの連携を発表したことは多くの人々を驚かせた。

候補者や宗教的少数派を狙った暴力事件が相次ぎ、緊張は高まっている。ノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス氏が率いる暫定政権は、治安維持ができていないとして批判を浴びた。

それでも今回の選挙は10年以上ぶりの自由で公正な選挙だと多くの人々が評価しており、ダッカの街頭には期待感が漂う。

「選挙は何か新しいものをもたらすかもしれない」。デモに参加したシャキル氏はCNNに語った。「私たちはワクワクしている」。