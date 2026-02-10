２月１０日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「裏金議員、４３人中４１人当選 ２４人返り咲き 衆院選」という朝日新聞の記事を紹介した。

番組で紹介した朝日新聞の記事には、自民党は今回衆院選で、派閥の裏金問題に関与した４３人（小選挙区３８人、比例区単独５人）を公認した、とある。

高市早苗内閣の高支持率を背景に、４１人が当選。このうち２４人が前回落選や不出馬の候補だった。

高市首相（自民総裁）は９日の記者会見で、裏金関与の候補の当選に関して問われ、「今回の選挙で国民の理解を得られたと申し上げる考えはない」とした上で、「過去に（政治資金収支報告書に）不記載はあったものの、仕事をする機会を与えられた議員には、国民のために全力で働いてもらいたい」と述べた、と朝日新聞の記事にはある。

これを受けてお笑い芸人の大竹まことは、「高市総理は禊ぎが済んだと言うつもりはないという風におっしゃっているけど、これから新たに何かを調査をするとか、そういうことを宣言してるわけではないよね。」と発言した。

フリーライタの武田砂鉄氏は、「昨日の会見を聞いていたのだが、この間の日曜討論をキャンセルしたのではないかと総理が問われて、総理は私は聞かれて困ることなんか何もありませんからと仰っていた。しかし、国会で質問されたくないことがあるからこそ今回衆議院を解散したのだから。総理は禊ぎが済んだと思っていませんと言い切るが、しかし新たな調査をしないとか、総理の言葉遣いというか論法みたいなものに今後メディアは注視していく必要があると思う。」と述べた。