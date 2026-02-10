2026年秋劇場公開、劇場シリーズ『メイドインアビス』、【第1部】メイドインアビス目覚める神秘 特報映像公開！
原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破し、人気漫画家・つくしあきひとが描く『メイドインアビス』。
劇場シリーズ【第1部】となる『メイドインアビス目覚める神秘』は2026年秋に公開予定。アニメーション制作はアニメシリーズから引き続き『盾の勇者の成り上がり』『わたしの幸せな結婚』など人気作を多く手掛けるキネマシトラスが担当する。
●作品情報
劇場シリーズ【第1部】メイドインアビス目覚める神秘
2026年秋劇場公開
【スタッフ】
原作：つくしあきひと（竹書房「竹コミ！」）
監督：小島正幸
脚本：倉田英之
キャラクターデザイン：黒田結花、黄瀬和哉（ProductionI.G）
デザインリーダー：高倉武史
美術監督：増山修・関口輝・中村朝咲（インスパイアード）
色彩設計：山下宮緒
撮影監督：江間常高（T2 studio）
編集：黒澤雅之
音響監督：山田陽
音響効果：野口透
音楽：Kevin Penkin
音楽プロデューサー：飯島弘光
音楽制作：IRMA LA DOUCE
音楽制作協力：KADOKAWA
アニメーション制作：キネマシトラス
製作：劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会
【CAST】
リコ：富田美憂
レグ：伊瀬茉莉也
ナナチ：井澤詩織
ファプタ：久野美咲
＜イントロダクション＞
隅々まで探索されつくした世界に、唯一残された秘境の大穴『アビス』。
どこまで続くとも知れない深く巨大なその縦穴には、奇妙奇怪な生物たちが生息し、今の人類では作りえない貴重な遺物が眠っている。「アビス」の不可思議に満ちた姿は人々を魅了し、冒険へと駆り立てた。
そうして幾度も大穴に挑戦する冒険者たちは、次第に『探窟家』と呼ばれるようになっていった。
アビスの縁に築かれた街『オース』に暮らす孤児のリコは、いつか母のような偉大な探窟家になり、アビスの謎を解き明かすことを夢見ていた。
ある日、母・ライザの白笛が発見されたことをきっかけに、アビスの奥深くへ潜ることを決意するリコ。リコに拾われた記憶喪失のロボット・レグも自分の記憶を探しに一緒に行くことを決意する。
深界四層で猛獣タマウガチの毒に苦しむリコ。リコを救ったのは成れ果てのナナチだった。ナナチを仲間に加え、ボンドルドの待つ深界五層へと三人は冒険を進める。そこで、出会ったプルシュカと名乗る女の子は、ボンドルドに育てられ外界を知らずにいた。リコの冒険話に夢中になり一緒に冒険に行きたいと願うが、あえなくボンドルドの実験に利用されてしまう。しかし、プルシュカは形を変えリコの白笛となり、一同は深界六層「還らずの都」へと進む。そこには、成れ果てが独自の価値観を持って生活している「成れ果ての村」と、姫・ファプタが存在していた。ファプタの「願い」によって解放された村は崩壊し、リコたちはファプタを誘い、深界七層へと進むのであった。
●配信情報
メイドインアビス フィルムコンサート深奏の響命
2026年2月8日(日)
【昼の部】開場14:45 ／開演15:30
【夜の部】開場18:15 ／開演19:00
会場：なかのZERO 大ホール
出演者
【指揮】Kevin Penkin 【演奏】Heartbeat Symphony
【ゲスト声優】富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織
【ゲストボーカル】斎藤洸、KIHOW(MYTH & ROID)
配信チケット販売中
Streaming+（ストリーミングプラス）にて、夜の部を配信！
1日限りの特別な公演となりますので、どうぞお見逃しなく！
【夜の部】配信視聴券：￥4,400（税込）
チケット代金とは別途、サービス手数料330円(税込)がかかります。
視聴期間：2026年2月8日(日) 19:00 〜 2月15日(日)23:59まで
期間中であれば何度でも番組を視聴することが可能です。
上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
チケットのご購入はこちら
https://eplus.jp/madeinabyss-filmconcert/
販売期間：2月15日(日)21:00まで
©つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会
関連リンク
劇場シリーズ『メイドインアビス』公式サイト
https://miabyss.com/