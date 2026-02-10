2026年秋劇場公開、劇場シリーズ『メイドインアビス』、【第1部】メイドインアビス目覚める神秘　特報映像公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破し、人気漫画家・つくしあきひとが描く『メイドインアビス』。

劇場シリーズ【第1部】となる『メイドインアビス目覚める神秘』は2026年秋に公開予定。アニメーション制作はアニメシリーズから引き続き『盾の勇者の成り上がり』『わたしの幸せな結婚』など人気作を多く手掛けるキネマシトラスが担当する。

●作品情報

劇場シリーズ【第1部】メイドインアビス目覚める神秘

2026年秋劇場公開

【スタッフ】

原作：つくしあきひと（竹書房「竹コミ！」）

監督：小島正幸

脚本：倉田英之

キャラクターデザイン：黒田結花、黄瀬和哉（ProductionI.G）

デザインリーダー：高倉武史

美術監督：増山修・関口輝・中村朝咲（インスパイアード）

色彩設計：山下宮緒

撮影監督：江間常高（T2 studio）

編集：黒澤雅之

音響監督：山田陽

音響効果：野口透

音楽：Kevin Penkin

音楽プロデューサー：飯島弘光

音楽制作：IRMA LA DOUCE

音楽制作協力：KADOKAWA

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会

【CAST】

リコ：富田美憂

レグ：伊瀬茉莉也

ナナチ：井澤詩織

ファプタ：久野美咲

＜イントロダクション＞

隅々まで探索されつくした世界に、唯一残された秘境の大穴『アビス』。

どこまで続くとも知れない深く巨大なその縦穴には、奇妙奇怪な生物たちが生息し、今の人類では作りえない貴重な遺物が眠っている。「アビス」の不可思議に満ちた姿は人々を魅了し、冒険へと駆り立てた。

そうして幾度も大穴に挑戦する冒険者たちは、次第に『探窟家』と呼ばれるようになっていった。

アビスの縁に築かれた街『オース』に暮らす孤児のリコは、いつか母のような偉大な探窟家になり、アビスの謎を解き明かすことを夢見ていた。

ある日、母・ライザの白笛が発見されたことをきっかけに、アビスの奥深くへ潜ることを決意するリコ。リコに拾われた記憶喪失のロボット・レグも自分の記憶を探しに一緒に行くことを決意する。

深界四層で猛獣タマウガチの毒に苦しむリコ。リコを救ったのは成れ果てのナナチだった。ナナチを仲間に加え、ボンドルドの待つ深界五層へと三人は冒険を進める。そこで、出会ったプルシュカと名乗る女の子は、ボンドルドに育てられ外界を知らずにいた。リコの冒険話に夢中になり一緒に冒険に行きたいと願うが、あえなくボンドルドの実験に利用されてしまう。しかし、プルシュカは形を変えリコの白笛となり、一同は深界六層「還らずの都」へと進む。そこには、成れ果てが独自の価値観を持って生活している「成れ果ての村」と、姫・ファプタが存在していた。ファプタの「願い」によって解放された村は崩壊し、リコたちはファプタを誘い、深界七層へと進むのであった。

●配信情報

メイドインアビス フィルムコンサート深奏の響命

2026年2月8日(日)



【昼の部】開場14:45 ／開演15:30

【夜の部】開場18:15 ／開演19:00

会場：なかのZERO 大ホール

出演者

【指揮】Kevin Penkin 【演奏】Heartbeat Symphony

【ゲスト声優】富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織

【ゲストボーカル】斎藤洸、KIHOW(MYTH & ROID)

配信チケット販売中

Streaming+（ストリーミングプラス）にて、夜の部を配信！

1日限りの特別な公演となりますので、どうぞお見逃しなく！

【夜の部】配信視聴券：￥4,400（税込）

チケット代金とは別途、サービス手数料330円(税込)がかかります。

視聴期間：2026年2月8日(日) 19:00 〜 2月15日(日)23:59まで

期間中であれば何度でも番組を視聴することが可能です。

上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

チケットのご購入はこちら

https://eplus.jp/madeinabyss-filmconcert/

販売期間：2月15日(日)21:00まで

©つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会

