髙木美帆 連覇ならず銅メダル 日本女子最多の通算8個目も「この悔しさを糧に」【ミラノ・コルティナ五輪 スピードスケート女子1000m】





＜2026年2月9日（月）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スピードスケート女子1000m ＠ミラノ・スピードスケートスタジアム＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間9日、スピードスケート女子1000mが行われ、日本のエース髙木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が1分13秒95で銅メダルを獲得した。

連覇とはならなかったものの、平昌大会から3大会連続でのメダル獲得となった。

髙木は今大会最初の種目となる1000mに出場。ライバルであるオランダのレールダムとの一騎打ちとなった。

レースは髙木が好スタートを切り、200m地点で17秒61のタイムを記録。この時点では好位置につけた。

しかし残り1周でレールダムに差をつけられ、最後まで粘りを見せたものの最後まで差を縮めることができず、レールダムが1分12秒31でフィニッシュ。

髙木は1分13秒95で3位となり、銅メダルを獲得した。金メダルはレールダム、銀メダルは同じくオランダのコックが1分12秒59で獲得した。

この結果、髙木は平昌、北京に続いてミラノ・コルティナでも表彰台に立ち、3大会連続でのメダル獲得を達成。これはオリンピックで日本女子として最多記録となる通算8個目のメダルとなった。

日本勢は他に山田梨央が7位（1分15秒16）、吉田雪乃が16位（1分16秒11）という結果だった。

レース後のインタビューで髙木は「最終種目の1500メートルまで、もっと、もっと上げていくという覚悟を新たに持った」と語り、「この悔しさを一ステップ上がっていける糧にしていきたい」と次の種目への決意を示した。