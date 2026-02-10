米時間２月４日。デトロイト・タイガースファンにとって悲嘆と歓喜の１日になった。未明に、オールスターに３度選出され、１９６８年のワールドシリーズで３完投勝利をマークして１９４５年以来のワールドチャンピオンをもたらしてＭＶＰに輝いた左腕のミッキー・ロリッチさんが亡くなった。８５歳だった。

深夜になって今度はアストロズからフリーエージェントになっていたフランバー・バルデス投手と１億１５００万ドル（約１８０億円）の３年契約でタイガースが合意したといううれしいニュースが届いた。３２歳のバルデスはローテーションに定着した２０２０年以降の６年間で９７３イニングを投げて、５年連続２桁勝利ををマークしているタフネス左腕だ。

これでタイガースは２年連続でサイ・ヤング賞に輝いているタリク・スクバル投手とメジャーを代表する左腕２人がローテーションの１、２番手を組むことが確実となった。スクバルは５日、年俸調停史上最高額となる年俸３２００万ドル（約５０億円）が支持され、２人の左腕は年俸面でも突出する存在となった。

２人は昨年そろって１３勝。バルデスの１試合平均援護点（９イニング換算）は規定投球回以上ではメジャー２番目に少ない２・８点。スクバルは４・４点あったものの、大量援護がある一方、７月以降の１４試合は０点３度、１点４度、２点１度と計８試合もあって、その間３勝しか加えることが出来なかった。

スクバルは２０２４年に１８勝、バルデスも２０２２年１７勝、２０２４年１５勝と近年では一流クラスの勝利数１５のラインを超える数字を残している。

タイガース史上、左腕２人が１５勝ラインをクリアしたシーズンは２度しかない。１度目はリーグ初優勝した１９０７年に１５勝カルテットが誕生した中、エド・キリアンが２５勝、エド・シーバーが１８勝。２度目は、前記したロリッチが１６勝した１９７４年にジョン・ヒラーが何とリリーフだけで１７勝を挙げたシーズンだ。

２０２５年シーズン。ヤンキースはマックス・フリード１９勝、カルロス・ロドン１８勝と同一チームの左腕２人が最多勝を争った。地区シリーズでマリナーズに敗れたタイガースのファンにとっては、球団史上３度目の左腕１５勝コンビ誕生どころか、昨年ヤンキースの両左腕が演じたような最多勝争いを演じてレギュラーシーズン、ポストシーズンを勝ち抜くことを夢見ているのではなかろうか。

※参考資料 米大リーグ公式サイト、ベースボール・リファレンス

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）

蛭間 豊章（ひるま・とよあき）１９５４年３月８日、埼玉県生まれ。名門・大宮高野球部は１年で退部したが、野球への愛着が募り、７３年報知新聞社入社。記録記者、ＭＬＢ専門記者と野球一筋。野球知識検定３級。ウェブ報知内のブログ「ベースボール・インサイド」（https://weblog.hochi.co.jp/hiruma/）や野球コラムも執筆中。愛称は「ヒルマニア」。