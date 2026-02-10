中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が１０日、沖縄・北谷キャンプで初の実戦形式となるシート打撃に登板した。打者５人に無安打、２四球。最速１４６キロにとどまった。変化球もバラつきが目立ち「コントロールが課題です。出力を上げた中でコントロールを良くして、もう少し内容を意識して打者と勝負できるように」と反省した。

最初に対戦したドラフト５位・新保（東北福祉大）と辻本にはボール球が先行し、連続四球。以降の３人は打ち取り「セットポジションの時は修正できた」と振り返ったが、「力不足を痛感した」と語っていた６日のライブＢＰに続き、不満な内容が続いた。

登板後もブルペンに向かい、その後の個別練習の時間にも再びブルペン入り。山井投手コーチは「フォームの修正。腕が振れることはいいけど、腕を振ろうとしすぎて、バランスを崩す悪循環になっている。新人でまだユニホームを着て１週間。焦りはあるだろうけど、慣れてきたら」と見守った。井上監督は２軍を視察していたが、報告を受け「課題が多かったようだけど、逆に課題は多い方がいい。キャンプですんなりいって、シーズンに入ってからつまずくよりも、プチ洗礼は早く受けた方がいい」と語った。