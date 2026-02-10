元プロレスラー・安田忠夫さん死去 62歳 力士→レスラーの経歴 ジェロム・レ・バンナに勝利が話題に
元新日本プロレスのプロレスラーで、大相撲や総合格闘技でも活躍した安田忠夫さんが10日までに亡くなった。62歳だった。新日本プロレスリングが10日にホームページを更新し、伝えた。
【動画】「おい！小川！」会見場に乱入した安田忠夫さん
ホームページでは、安田さんの来歴を紹介し、「謹んで、安田忠夫さんのご冥福をお祈りいたします」といたんだ。
サイトによると、安田さんは1963年10月9日生まれ、東京・大田区出身。大相撲の九重部屋に入門して、79年3月場所で初土俵を踏んだ。孝乃富士のしこ名で小結に昇進して活躍するも、92年の5月場所を最後に力士を廃業した。
93年6月に新日本プロレスに入門。94年2.24日本武道館で馳浩を相手にプロレスデビューした。
2001年には“師匠”アントニオ猪木の導きで、総合格闘技に進出。同年12.31さいたまスーパーアリーナで行われた『INOKI BOM-BA-YE 2001』ではメインイベントでK-1の強豪 ジェロム・レ・バンナから感動的な勝利を挙げて、大きな話題を呼んだ。
02年2.16両国国技館で行われたIWGPヘビー級王座決定トーナメント決勝戦では、永田裕志を撃破してIWGPヘビー級王座を初戴冠している。05年に新日本プロレスを退団後は、さまざまな団体に参戦。2011年2.4後楽園ホールにて、引退記念興行を行った。
