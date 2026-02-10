ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「娘の偏食は君の遺伝でしょ？」夫が勝手に決めつける！ 子どもの食… 「娘の偏食は君の遺伝でしょ？」夫が勝手に決めつける！ 子どもの食事に悩む妻の気持ちを夫が理解する日は来るのか？ 「娘の偏食は君の遺伝でしょ？」夫が勝手に決めつける！ 子どもの食事に悩む妻の気持ちを夫が理解する日は来るのか？ 2026年2月10日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 子どもの好き嫌いに悩むママ。周囲からは「食べさせ方が悪い」と責められ…。夫は「ママのせい」と責任を押し付ける発言ばかり…。 協力する気配もなく、勝手な理屈で私を追い詰める夫。 これは愛ある助言なのでしょうか……。＞＞ 【まんが】好きなものしか食べない子ども(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】好きなものしか食べない子ども 浮気相手が“自分も騙されていた”と知ってキレた一撃【宝くじで3億円当たりました Vol.134】 自分の母を一人で見る覚悟はなかった…妻に従ってほしかった理由【嫁姑問題に巻き込まれています Vol.107】