【週刊FLASH 2月24日号】 2月10日発売 価格：550円

【拡大画像へ】

光文社は、「週刊FLASH 2月24日号」を2月10日に発売した。価格は550円。

今号の表紙と巻頭には、最上もがさんが登場。グラビアは10ページにわたりカラフル＆モノクロームな、彼女らしさが伝わる構成となっている。

ゆうちゃみさんも「FLASH」に登場し、“国民的ギャル”の自然体な表情を魅せる。また、斉藤里奈さんや、「My_Stage」の浜辺ゆりなさんのグラビアも掲載される。

さらに、蓬莱舞さんが2nd写真集から水着カットを含む先行カットを公開。「ミスFLASH2026」の佐々木明音さんも水着グラビアを披露する。そのほか、今田希さんや、るるたんさんも登場する。

