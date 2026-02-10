最上もがさんが初の撮り下ろしグラビアを披露！「週刊FLASH」2月24日号が本日発売
光文社は、「週刊FLASH 2月24日号」を2月10日に発売した。価格は550円。
今号の表紙と巻頭には、最上もがさんが登場。グラビアは10ページにわたりカラフル＆モノクロームな、彼女らしさが伝わる構成となっている。
ゆうちゃみさんも「FLASH」に登場し、“国民的ギャル”の自然体な表情を魅せる。また、斉藤里奈さんや、「My_Stage」の浜辺ゆりなさんのグラビアも掲載される。
さらに、蓬莱舞さんが2nd写真集から水着カットを含む先行カットを公開。「ミスFLASH2026」の佐々木明音さんも水着グラビアを披露する。そのほか、今田希さんや、るるたんさんも登場する。【最上もがさん】
最上もが(C)光文社/週刊FLASH 写真◎217...NINA
FLASHデジタル写真集「FABULOUS MONOCHROME」最上もが(C)光文社/週刊FLASH 写真◎217...NINA
FLASHデジタル写真集「COLORFUL IDENTITY」最上もが(C)光文社/週刊FLASH 写真◎217...NINA【ゆうちゃみさん】
ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
FLASHデジタル写真集「また君に会えてよかった」ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト【斉藤里奈さん】
斉藤里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤容平
FLASHデジタル写真集「Allure」斉藤里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤容平【浜辺ゆりなさん】
浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
FLASHデジタル写真集「冬の天使」浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【蓬莱舞さん】
蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一【佐々木明音さん】
佐々木明音(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【今田希さん】
今田希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎後野順也【るるたんさん】
るるたん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生
FLASHデジタル写真集「僕だけに見せる顔」るるたん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生