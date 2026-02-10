秋田市の専門学校の学生たちが人手不足の解消のためのアプリを開発しました。



限られた期間の求人や冬場に仕事が少なくなる農家などの収入源の確保にも役立ててもらいたい考えです。



秋田市土崎にあるコニシタイヤです。



タイヤを交換する車は、最も忙しい時季で1日およそ100台。



繁忙期の人手不足が課題となっています。



学生

「タイヤ交換の人手不足が問題にとなっている秋田県の冬の事情の助けになれればと」





こうした限られた期間の人手不足の解消につなげようと、秋田市の専門学校、秋田コアビジネスカレッジの学生たちがアプリを開発し、発表しました。アルバイトの募集から勤怠管理まで、1つのアプリで行うことができます。冬場に仕事が少なくなる農家などの収入源の確保にも役立ててもらいたい考えです。アプリの開発は、国や秋田市とも連携した地域課題解決のためのプロジェクトの一環で、学生たちの卒業研究にもなっています。開発した学生「しっかりと進行状況を合わせたりとか自分の担当個所をしっかりと決めて、またできたら共有してという、しっかりとその工程をしっかりと間違えないようにするというのが大変だったのですが、今回の開発でその工程、流れが自分のスキルにもなりました」開発した学生「担い不足であったりですとか必要とされているところに人手がなくて、そういったマッチングをより高めるようなアプリとして広く普及していけば幸いです」コニシタイヤ 小西和也社長「私たちの仕事をわかってもらって、そういった方たちがその時季に毎年働きに来てもらえるような、そういった橋渡しのアプリになればといいなと思っています」学生たちが開発したアプリは、ことし10月ごろに運用が始まる予定です。