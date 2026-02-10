国際教養大学の学生が、クマの出没情報を地図上で確認できるスマートフォン向けアプリ「クマップ」の開発を進めています。



将来的には、AI 人工知能の技術を使って、クマの行動を予測する機能も搭載する予定です。



秋田市雄和にある国際教養大学。



周辺でのクマの出没が多いこの大学で、現役の学生があるアプリの開発を進めています。



ベアベル 服部悠大CEO

「安全から始まり共生へと題しまして、動物目撃情報共有システム『クマップ』の方を開発しております」





アプリの名前は「クマップ」。クマの出没情報を地図上で確認できる、スマートフォン向けアプリです。代表を務めるのは、4年生の服部悠大さん。おととしから準備を始めて、先月、株式会社を立ち上げました。東京出身の服部さん、大学でのある体験が起業のきっかけとなりました。ベアベル 服部悠大CEO「24年の9月、大学の正面玄関にですね、クマが出没したと。これで『うわ、やべ！』と思って大学の学生課に電話をするんですけども、その日が土曜日で学生課が閉まっておりまして、大学がこの事態を把握したのが、3日後の月曜の朝9時といったことがありました。なんもなかったからいいんですけども、何かあった時に取り返しがつかないといった、そういったことがありました」「クマップ」の最大の特徴が、情報提供の速さです。同様にクマの出没情報を地図上で確認できるサービスに、県が運用している「クマダス」がありますが、「クマップ」では、利用者の位置情報が反映され、近くで目撃情報があった時、すぐに通知を受け取ることができます。将来的にはAIを使って、クマの生息エリアや行動を予測できる機能を搭載する予定です。10日は、技術協力をしている東京のIT企業の関係者などが、今後の事業展開に向けてアドバイスをしました。グロースエクスパートナーズ 鎌田悟取締役「最初ToC（一般ユーザー）に無償で提供するにしても、一定のサービス品質がないと、そこでやっぱりプロダクト（サービス）のエバリュエーション（評価）が落ちちゃうので、その辺は一定にちゃんとする必要があるし」ベアベル 服部悠大CEO「目先の問題として、こういったクマだったりイノシシ、シカ、サルだとかの獣害を防いで安全を確立していきたいと。その先にある未来として、このテクノロジーを用いて、今度はその自然だったり動物の魅力っていうのを発信していく、それを活用した新しい産業を生み出して、秋田、東北を応援していきたいなというふうに考えております」アプリのサービス開始はクマが冬眠から覚める頃、今年の4月を予定しています。