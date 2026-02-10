株式会社Jackery Japanは、ポータブル電源「Jackery Explorer 100 Plus」の限定カラー「チェリーブロッサム」を2月10日（火）に発売した。価格は1万5,900円。

新色の「チェリーブロッサム」は、春の訪れを象徴する“サクラ”をモチーフにした淡いピンク色を採用。従来からのブラック、サンドゴールドに加え、計3色のカラーバリエーションとなる。

また、同色の急速充電器「Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター チェリーブロッサム」もあわせて発売される。価格は7,990円。

「Jackery Explorer 100 Plus」は、外形寸法約126×86.5×87mm、重量約965gのポータブル電源。定格容量を99.2Wh（31,000mAh）に抑えたことで、航空機への機内持ち込みも可能。飛行機移動を伴う移動に携行しやすい。

出力ポートはUSB Type-C×2、USB Type-A×1。USB Type-Cポートは単ポート最大100Wの出力に対応し、カメラだけでなくノートPCの急速充電も行える。

新色の発売を記念し、直販サイトでは対象製品が最大35%OFFになるキャンペーンを実施する。また、先着1,000名にオリジナル桜ステッカーをプレゼントする。