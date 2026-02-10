NECがアップルの独占崩す、26年1月に売れたタブレット端末TOP10
「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）
2位 LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）
3位 iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）
4位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）
5位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)（アップル）
6位 11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）
7位 LAVIE Tab T8（T0855/KAS）（NEC）
8位 LAVIE Tab T11N（T1175/LA）（NEC）
9位 Redmi Pad 2 6GB+128GB（Xiaomi）
10位 LAVIE Tab T10（T1055/KAS）（NEC）
26年1月のタブレット端末（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「11インチiPad Wi-Fi 128GB」が首位を獲得。同製品は25年3月発売から1位を維持し続けており、11カ月連続首位となった。
2位にはNEC「LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）」がランクイン。前月から2ランクアップし、初のTOP3入りを果たした。アップル以外が2位を獲得するのは直近3年間では初めてで、長らく続いたiPadによる1位・2位独占を崩した。LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）は25年8月発売の10.1型エントリーモデル。
前月13位だったXiaomi「Redmi Pad 2 6GB+128GB」は4ランクアップで9位に浮上。2か月ぶりにTOP10へと返り咲いた。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）
2位 LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）
3位 iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）
4位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）
6位 11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）
7位 LAVIE Tab T8（T0855/KAS）（NEC）
8位 LAVIE Tab T11N（T1175/LA）（NEC）
9位 Redmi Pad 2 6GB+128GB（Xiaomi）
10位 LAVIE Tab T10（T1055/KAS）（NEC）
26年1月のタブレット端末（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「11インチiPad Wi-Fi 128GB」が首位を獲得。同製品は25年3月発売から1位を維持し続けており、11カ月連続首位となった。
2位にはNEC「LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）」がランクイン。前月から2ランクアップし、初のTOP3入りを果たした。アップル以外が2位を獲得するのは直近3年間では初めてで、長らく続いたiPadによる1位・2位独占を崩した。LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）は25年8月発売の10.1型エントリーモデル。
前月13位だったXiaomi「Redmi Pad 2 6GB+128GB」は4ランクアップで9位に浮上。2か月ぶりにTOP10へと返り咲いた。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。