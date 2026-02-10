ベルギークラブへの移籍が決まったポープ。（C）SOCCER DIGEST

　J２の湘南ベルマーレは２月10日、GKポープ・ウィリアムがベルギー２部のベールスホットへ期限付き移籍すると発表。レンタル期間は2026年６月30日までとなっている。

　31歳GKは、これまでFC町田ゼルビアや横浜F・マリノスなどでレギュラーとして活躍。昨年７月からは横浜FMから完全移籍で加入した湘南でプレーしていた。

　今回の移籍にあたり、ポープはクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントを発表した。
 
「この度、ベルギー２部のK.ベールスホットV.A.に期限付き移籍することになりました。僕の人生は、常に困難や立ちはだかる壁があり、挑戦と失敗の連続でした。それでも、そこから逃げることだけはせずに生きてきました。目を背けたくなるような現実と向き合う中で、一度壊れた自分を取り戻していく日々に、今は充実感を感じています。今年の湘南ベルマーレは、長澤徹さんのもと、本当に素敵なチームになると感じています。僕のことも、頭の片隅に置いておいてください。いってきます」

　過去にはU-19やU-21の日本代表歴もあるポープ。自身初となる海外挑戦となるなか、欧州の地で活躍できるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

