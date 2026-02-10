【九死に一生】ウィル・スミス、極寒の北極海で絶体絶命！二度と無茶はしないと誓った衝撃のミス

『バッドボーイズ』や『メン・イン・ブラック』シリーズなど、数々の大作で危機を乗り越えてきたアクションスター、ウィル・スミス。しかし、現実の世界で彼が直面した恐怖は、映画のスクリーン以上に過酷なものだった。

ディズニープラスで見るべき作品一覧｜映画・ドラマ・マーベル・スターウォーズ・アニメを網羅 ディズニー映画からピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナシ … ディズニープラスで見るべき作品一覧｜映画・ドラマ・マーベル・スターウォーズ・アニメを網羅

北極の厚い氷の下で起きた「悪夢」の瞬間

アメリカの人気トーク番組『The Tonight Show（原題）』に出演したウィルは、Disney+のトラベル番組『ポール・トゥ・ポール with ウィル・スミス』の撮影中に起きた、文字通りの「九死に一生」のエピソードを語った。

舞台は極寒の北極。ウィルは、最大10フィート（約3メートル）もの厚さがある氷の下へ潜るスキューバダイビングに挑んだ。「氷の下を40ヤード（約36メートル）ほど進むんだ。まるで逆さまになった氷山のような世界だったよ」と回想。しかし、神秘的な水中アドベンチャーは、開始からわずか数分でパニックへと変貌した。

潜水直後、突如として「中止！中止！中止！」という緊迫した叫び声が聞こえてきたという。ウィルは焦って浮上を試みるが、頭上は分厚い氷に阻まれて逃げ場がない。「落ち着け、ウィル。落ち着け」と自分に言い聞かせ、命綱を頼りに脱出用の穴へ戻ろうとしたその時、さらなる悲劇が襲った。必死にロープを掴んだ拍子に、顔を覆っていたマスクが外れてしまったのだ。極寒の海中で視界と呼吸手段を奪われ、文字通り死を覚悟したというウィル。その極限状態で彼が抱いたのは、意外にもユーモアに満ちた決意だった。

「ここから無事に出られたら、もう（危険なことはせず）黒人らしいことしかやらないって思ったんだ」とジョークを飛ばす。「神様、誓います！ これからはアフリカ系アメリカ人らしい、平穏な行動しかしません！」と天を仰いだ当時の心境を明かし、会場を爆笑の渦に巻き込んだ。

恐怖から神秘へ。生還したスターが感じたもの

パニックの最中、スタッフが上から命綱を力強く手繰り寄せたことで、ウィルはどうにか死の淵から生還した。

「自分が大丈夫だと気づいた瞬間、ふとリラックスして周りを見渡したんだ。すると、氷越しに太陽の光が差し込んできて……。それまでの恐怖が一気に、神秘的で美しい体験に変わったんだよ」と、極限状態を乗り越えた者だけが知る光景を振り返った。もっとも、感動に浸りつつも、心の中では絶対にロープを離さないでくれ！と必死に願っていたという。

ハリウッド最強の男といえど、大自然の脅威の前では無力。その恐怖を笑いに変えて語る姿に、彼が長年トップスターであり続ける理由が垣間見えた。

『POLE TO POLE〜未知への挑戦WITH ウィル・スミス』（全7話）はディズニープラスで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：The Entertainment Weekly

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.