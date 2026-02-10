WAVEコンタクトの公式Xが更新。遠近両用クリアレンズの発売決定にあわせて公開されたビジュアルに、Snow Manの深澤辰哉、岩本照、宮舘涼太が登場し、注目を集めている。

【画像】スーツ×クールな視線の深澤辰哉＆岩本照＆宮舘涼太／花背景が印象的な「WAVEリングカラコン」ビジュアル／【動画】CM「花咲け！WAVE EYES篇」＆メイキング映像

■ブラックスーツでスパイ映画のような世界観を表現する深澤辰哉＆岩本照＆宮舘涼太

公開されたビジュアルでは、左から深澤、岩本、宮舘の3人がブラックスーツ姿で並び、スパイ映画のワンシーンを思わせる疾走感あるポージングを披露。それぞれがスタイリッシュな存在感を放っている。

深澤は、引き締まったシルエットのスーツにストライプシャツとネクタイ、サスペンダーを合わせた装い。クールな表情で銃を構える姿が印象的だ。

岩本は、ブラックのジャケットにノーネクタイのドット柄シャツを合わせ、曲げた脚を高く上げたダイナミックなポーズを披露。しなやかな身体のラインが際立っている。

宮舘は、端正なスリーピースのスーツにグレーのシャツとネクタイを合わせ、ステッキを手に腰をひねった低めの姿勢で構えるスタイル。上品さと色気を漂わせている。

シャープな視線も印象的なビジュアルに、SNSでは「ビジュが強すぎる」「スーツ姿最高」「3人ともかっこよすぎる」「眼福」といった声が相次いでいる。

■花背景×深澤辰哉＆岩本照＆宮舘涼太の瞳が印象的な「WAVEリングカラコン」ビジュアル

■CM「花咲け！WAVE EYES篇」＆メイキング映像

Snow Man

