CIRRA・MYU.Sが明かす、ガルバトの課題曲「Close」は「心配というか、不安だった」

■「『Close』のサビは高音が多いので最初に歌った時は声が全然出なくて。心配というか不安な気持ちがすごく大きかったです」（MYU.S）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。2月は10人組ガールズグループ・CIRRAのHINATAとMYU.S（シモミュウ）とKOHARUが担当MCとして登場。

2月10日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、3月18日にリリースする1stEPに収録される「Close」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、3月18日にリリースされる、CIRRAの1stEPに収録される『Close』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「さて、オーディション番組『ガルバト』（ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-）から結成された、10人組ガールズグループの私たち、CIRRA」と自己紹介し、「この曲『Close』はオーディションの課題曲でした」と楽曲について触れたHINATA。

「MYU.Sはこのガルバトが初めての歌唱だったと思うんですけど、『Close』を歌ってみた時の感想とかあったりしますか？」と、ボーカル未経験だったシモミュウに聞くと、「やっぱりサビで高い音が多いので、最初に歌った時は声が全然出なくて。心配というか不安な気持ちがすごく大きかったですね」とMYU.Sが告白。

それを受けて、「『Close』はMYU.Sにすごく似合っている楽曲だよね」と話すKOHARUに、「好きなフレーズとかある？」とHINATAが尋ねると、「私は“You’re the only only only only one”ってYUNAが歌ってるパートで気合いが入りますね」と回答。

続く、「それぞれ歌で大事にしてることは？」という話題では、「私、HINATAはどんな時も心で歌うことです」と話し、「カッコいいこと言っちゃった！」と笑って照れ隠ししたHINATA。MYU.Sは「私は感情を込めること。相手に伝えたいので、自分の感情を込めて歌うことです」、KOHARUは「ただ歌うのではなく、自分の言葉に変えて歌うことです」と答えて、「では今後、イベントなどがあったら、そこを重点的に聴いて下さい」とリスナーに伝えたHINATA。

「この曲「Close」も収録されているCIRRAの1stEP、ぜひチェックして下さい」と締めくくった。

CIRRAの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

2月10日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.3.18 ON SALE

EP『タイトル未定』

