億ヒット連発の韓国ガールズグループ・fromis_9、日本デビュー決定！日本1st EPをリリース

韓国5人組ガールズグループ・fromis_9（プロミスナイン）が、4月1日に日本1st EP『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』のCDをリリースし、日本デビューすることが決定した。

■2ショットチェキ撮影会などイベントも開催！

メンバー全員がセンター級の美しいビジュアルを持ち、代表曲「Supersonic」「DM」「WE GO」など楽曲総再生回数“億越え”連発のfromis_9。彼女たちは日本での単独公演はもちろんのこと、ワールドツアーを開催している大人気グループでありながら、日本デビューをしていなかった。

今回リリースが決定した日本1st EP『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』には、CDとこの日本デビューのために撮り下ろした36ページの豪華Photobookが付属する初回盤と、CDのみの通常盤と2種類が用意され、それぞれの種類ごとに、初回限定盤には9種、通常盤には5種の未公開トレカがランダムで1枚ずつ封入される。

CDには、韓国で大ヒットを記録し、fromis_9の代名詞である明るく堂々とした魅力を確立させたタイトル曲「LIKE YOU BETTER」の日本語バージョンと、エネルギッシュながらも愛らしい緊張感が漂う「Love=Disaster」の日本語バージョン、そして日本デビューを記念して書き下ろされた日本オリジナル楽曲「Sky Runner」と、それぞれのインストの合計6曲が収録される（2種類共通）。

清涼感あふれるときめきから、より深みを増したエモーショナルな表現まで、fromis_9ならではの多彩なカラーを凝縮。fromis_9のポジティブなエネルギーとグループのアイデンティティを鮮烈に印象付ける一作となっている。

その他、このCDの発売を記念して行われる「2ショットチェキ撮影会」など貴重なイベント等も用意されている。詳細はオフィシャルサイトや公式SNSをチェックしよう。

さらに、2月28日には日本で単独公演『2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE [NOW TOMORROW.] IN TOKYO』が開催される。チケットは現在一般発売中。日本デビューの発表を受け、メンバーがステージでどんなメッセージを発信するのか注目だ。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

EP『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』

■ライブ情報

『2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE [NOW TOMORROW.] IN TOKYO』

02/28（土） 東京・立川ステージガーデン ※1日2回公演

