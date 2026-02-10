連続ドラマ『北方謙三　水滸伝』より主演・織田裕二演じる静なるカリスマ・宋江の生きざまが伝わる新カット3点解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市ら豪華キャストが集結する、2月15日放送・配信スタートの連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW×Lemino）より、織田裕二演じる宋江の新場面写真3点が解禁となった。

■「決してヒーロー気質ではない主人公。どう演じるのか日々試行錯誤しながら挑んでいました」（織田裕二）

今回解禁されたのは、宋江が仲間の心に熱き志と希望の光を灯す書物、“替天行道”を集中した様子で書き記す姿や、賊徒に襲われた村を見て心を痛める様子、そして自身の右腕として活躍する魯智深（金児憲史）と笑顔で語らい合う場面など、宋江の人柄と生きざまを存分に感じさせるカット3点。

宋江は、織田がこれまで演じてきたエネルギッシュな主人公像とは一線を画す人物像をもつキャラクターだ。織田自身もその点について「周囲にヒーロータイプの仲間が多いなか、決してヒーロー気質ではない主人公ですよね。しかしそんな宋江に、皆がついてくるようにしなくちゃならない。どう演じるのかと日々試行錯誤しながら挑んでいました」と語り、役作りへの葛藤と手応えを振り返っている。

また、宋江と共に梁山泊を率いるもうひとりの頭領・晁蓋を演じた反町隆史は「元々お付き合いもあるので、自然と息が合う感じはすごくありましたし、その良い空気感がお互いの芝居にもうまく反映されていると思います」と織田との共演についてコメント。織田と同様、長年にわたり日本中のファンを魅了し続けてきた反町とともに描かれる、ふたりのリーダーによる物語もまた、大きな見どころとなっている。

そして最後に、主演として駆け抜けてきた本作については「一部のシーンをすごい現場で撮影するような作品はありますが、本作は毎回がクライマックスなのかと言わんばかりの撮影でした。時代や国設定は違えど、今を生きる我々にも通ずる部分はたくさんあるんだなと思います。（時代が移っても）人の変わらない部分や、逆に現代ではこういった部分が足りていないんじゃないかというところなど、改めてこの作品を通じてたくさんのことに気づかせてもらえました」と熱い想いを語っている。

豊富な経験とキャリアを活かし、これまでの自身とは異なるあらたな主人公像を見事に体現してみせた、織田裕二。光を灯す静なるカリスマ・宋江の“志”が、作中の人物たちのみならず、我々視聴者の心をもグッと突き動かしてくれるはずだ。

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、2月15日よりWOWOWにて放送、WOWOWオンデマンドとLeminoにて配信スタートとなる。

■番組情報

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』

2月15日（日）スタート

毎週日曜22:00 ※全7話

放送：WOWOW

配信：WOWOWオンデマンド、Lemino

出演：織田裕二／亀梨和也、満島真之介、波瑠・松雪泰子（特別出演）、佐藤浩市（友情出演）・玉山鉄二／反町隆史

原作：北方謙三『水滸伝』（全十九巻／集英社文庫刊）

監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか

脚本：藤沢文翁

音楽：村中俊之

主題歌：「夜を渡る鳥」MISIA（ソニー・ミュージックレーベルズ）

(C)北方謙三／集英社 (C)2026 WOWOW／NTTドコモ

