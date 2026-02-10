「日経225ミニ」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限5756枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5756枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5756( 5756)
バークレイズ証券 3181( 3181)
SBI証券 5829( 2169)
ソシエテジェネラル証券 1777( 1777)
楽天証券 2745( 1263)
松井証券 442( 442)
三菱UFJeスマート 521( 231)
フィリップ証券 223( 223)
マネックス証券 146( 146)
日産証券 83( 83)
インタラクティブ証券 70( 70)
岩井コスモ証券 16( 16)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 188001( 188001)
ソシエテジェネラル証券 99510( 99510)
SBI証券 101646( 53290)
バークレイズ証券 49002( 49002)
楽天証券 49657( 24751)
松井証券 23961( 23961)
日産証券 11273( 11273)
サスケハナ・ホンコン 10063( 10063)
ビーオブエー証券 7445( 7445)
三菱UFJeスマート 14225( 7203)
モルガンMUFG証券 5862( 5862)
マネックス証券 5669( 5669)
インタラクティブ証券 3966( 3966)
ゴールドマン証券 3684( 3666)
フィリップ証券 2594( 2594)
みずほ証券 2376( 2376)
JPモルガン証券 2259( 2259)
BNPパリバ証券 851( 851)
ドイツ証券 844( 844)
広田証券 581( 581)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
SBI証券 60( 20)
楽天証券 68( 18)
フィリップ証券 17( 17)
JPモルガン証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 16( 10)
ドイツ証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース